Ростов - Зенит 29 Июля прямая трансляция
Стадион: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия), вместимость: 45000
29 Июля 2023 года в 20:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 2-й тур
Главный судья: Евгений Кукуляк (Калуга, Россия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ростов - Зенит, которое состоится 29 Июля 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ростов
Ростов-на-Дону
Зенит
Санкт-Петербург
Главные тренеры
|Валерий Георгиевич Карпин
|Сергей Богданович Семак
История личных встреч
|16.04.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|23-й тур
|0 : 0
|02.10.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|11-й тур
|3 : 1
|03.12.2021
|Россия - Премьер-Лига
|17-й тур
|2 : 2
|01.08.2021
|Россия - Премьер-Лига
|2-й тур
|2 : 4
|27.02.2021
|Россия - Премьер-Лига
|20-й тур
|2 : 2
|15.08.2020
|Россия - Премьер-Лига
|2-й тур
|0 : 2
|22.07.2020
|Россия - Премьер-Лига
|30-й тур
|1 : 2
|19.10.2019
|Россия - Премьер-Лига
|13-й тур
|6 : 1
|19.05.2019
|Россия - Премьер-Лига
|29-й тур
|1 : 0
|28.01.2019
|Фонбет Кубок Матч Премьер
|3-й тур
|0 : 5
|26.07.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа B
|1 : 0
|23.07.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|1-й тур
|2 : 1
|15.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|09.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 0
|06.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|25.07.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа C
|2 : 0
|22.07.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 2
|15.07.2023
|OLIMPBET Суперкубок России 2023
|Финал
|0 : 0 5 : 4
|10.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|4 : 0
|09.07.2023
|Кубок PARI Премьер
|0 : 0 4 : 3
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