Ростов - Зенит 29 Июля прямая трансляция

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В предстоящие выходные нас также ожидают интригующие афиши. Предвкушаем восемь матчей нового тура!Главное о 2-м туре РПЛ «Зенит» и ЦСКА ждут сложные гостевые матчи. А «Спартак» и «Урал» могут возглавить таблицу 0'Александр Коваленко рассказал о выборе между «Локомотивом» и Санкт-Петербургом. А ещё о том, как несколько лет назад был не нужен даже «Чертаново».Большое интервью полузащитника «Зенита»Эксклюзив «Надо мной злобно угорали. И завидовали». Первое интервью с Коваленко в «Зените» 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура РПЛ: «Ростов» — «Зенит». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.