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Ростов - Зенит 29 Июля прямая трансляция

Стадион: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия), вместимость: 45000
29 Июля 2023 года в 20:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 2-й тур
Главный судья: Евгений Кукуляк (Калуга, Россия);
Ростов
Зенит

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ростов - Зенит, которое состоится 29 Июля 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ростов
Ростов-на-Дону
Зенит
Санкт-Петербург
Главные тренеры
Россия Валерий Георгиевич Карпин
Россия Сергей Богданович Семак
История личных встреч
16.04.2023 МИР Российская Премьер-лига 23-й тур Ростов0 : 0Зенит
02.10.2022 МИР Российская Премьер-лига 11-й тур Зенит3 : 1Ростов
03.12.2021 Россия - Премьер-Лига 17-й тур Зенит2 : 2Ростов
01.08.2021 Россия - Премьер-Лига 2-й тур Ростов2 : 4Зенит
27.02.2021 Россия - Премьер-Лига 20-й тур Зенит2 : 2Ростов
15.08.2020 Россия - Премьер-Лига 2-й тур Ростов0 : 2Зенит
22.07.2020 Россия - Премьер-Лига 30-й тур Ростов1 : 2Зенит
19.10.2019 Россия - Премьер-Лига 13-й тур Зенит6 : 1Ростов
19.05.2019 Россия - Премьер-Лига 29-й тур Ростов1 : 0Зенит
28.01.2019 Фонбет Кубок Матч Премьер 3-й тур Ростов0 : 5Зенит
26.07.2023 Фонбет Кубок России Группа B Ростов1 : 0
23.07.2023 МИР Российская Премьер-лига 1-й тур Ростов2 : 1
15.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 0Ростов
09.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Ростов3 : 0
06.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Ростов2 : 1
25.07.2023 Фонбет Кубок России Группа C Зенит2 : 0
22.07.2023 МИР Российская Премьер-лига 1-й тур 0 : 2Зенит
15.07.2023 OLIMPBET Суперкубок России 2023 Финал 0 : 0 5 : 4
10.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 4 : 0
09.07.2023 Кубок PARI Премьер Зенит0 : 0 4 : 3
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