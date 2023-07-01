Сокол - СКА-Хабаровск 29 Июля прямая трансляция
Стадион: Локомотив (Саратов, Россия), вместимость: 15500
29 Июля 2023 года в 18:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 3-й тур
Главный судья: Дмитрий Стрельцов (Ростов-на-Дону, Россия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сокол - СКА-Хабаровск, которое состоится 29 Июля 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Локомотив (Саратов, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сокол
Саратов
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Главные тренеры
|Денис Константинович Бояринцев
|Роман Сергеевич Шаронов
История личных встреч
|12.03.2017
|ФНЛ - Первый дивизион
|26-й тур
|1 : 1
|17.08.2016
|ФНЛ - Первый дивизион
|8-й тур
|2 : 3
|15.11.2015
|ФНЛ - Первый дивизион
|21-й тур
|2 : 0
|20.07.2015
|ФНЛ - Первый дивизион
|3-й тур
|1 : 2
|18.11.2014
|ФНЛ - Первый дивизион
|20-й тур
|0 : 0
|27.07.2014
|ФНЛ - Первый дивизион
|4-й тур
|2 : 2
|23.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|2-й тур
|3 : 2
|16.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|1-й тур
|4 : 0
|01.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 2 ДВ
|10.06.2023
|Вторая лига - Группа 3
|Подгруппа А. 12-й тур
|1 : 2
|04.06.2023
|Вторая лига - Группа 3
|Подгруппа А. 11-й тур
|0 : 3
|23.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|2-й тур
|2 : 0
|16.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|1-й тур
|2 : 0
|09.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 0
|04.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|03.06.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|34-й тур
|6 : 0