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Сокол - СКА-Хабаровск 29 Июля прямая трансляция

Стадион: Локомотив (Саратов, Россия), вместимость: 15500
29 Июля 2023 года в 18:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 3-й тур
Главный судья: Дмитрий Стрельцов (Ростов-на-Дону, Россия);
Сокол
СКА-Хабаровск

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сокол - СКА-Хабаровск, которое состоится 29 Июля 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Локомотив (Саратов, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сокол
Саратов
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Главные тренеры
Россия Денис Константинович Бояринцев
Россия Роман Сергеевич Шаронов
История личных встреч
12.03.2017 ФНЛ - Первый дивизион 26-й тур СКА-Хабаровск1 : 1Сокол
17.08.2016 ФНЛ - Первый дивизион 8-й тур Сокол2 : 3СКА-Хабаровск
15.11.2015 ФНЛ - Первый дивизион 21-й тур Сокол2 : 0СКА-Хабаровск
20.07.2015 ФНЛ - Первый дивизион 3-й тур СКА-Хабаровск1 : 2Сокол
18.11.2014 ФНЛ - Первый дивизион 20-й тур СКА-Хабаровск0 : 0Сокол
27.07.2014 ФНЛ - Первый дивизион 4-й тур Сокол2 : 2СКА-Хабаровск
23.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 2-й тур Сокол3 : 2
16.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 1-й тур 4 : 0Сокол
01.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 2 ДВСокол
10.06.2023 Вторая лига - Группа 3 Подгруппа А. 12-й тур Сокол1 : 2
04.06.2023 Вторая лига - Группа 3 Подгруппа А. 11-й тур 0 : 3Сокол
23.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 2-й тур СКА-Хабаровск2 : 0
16.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 1-й тур СКА-Хабаровск2 : 0
09.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 3 : 0СКА-Хабаровск
04.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 2 : 1СКА-Хабаровск
03.06.2023 Россия - Мелбет Первая лига 34-й тур СКА-Хабаровск6 : 0

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