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Оснабрюк - Карлсруэ 29 Июля прямая трансляция

29 Июля 2023 года в 14:00 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 1-й тур
Оснабрюк
Карлсруэ

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Оснабрюк - Карлсруэ, которое состоится 29 Июля 2023 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Оснабрюк
Оснабрюк
Карлсруэ
Карлсруэ
История личных встреч
03.04.2021 Германия - Вторая Бундеслига 27-й тур Карлсруэ0 : 1Оснабрюк
05.12.2020 Германия - Вторая Бундеслига 10-й тур Оснабрюк1 : 2Карлсруэ
16.02.2020 Германия - Вторая Бундеслига 22-й тур Карлсруэ1 : 1Оснабрюк
01.09.2019 Германия - Вторая Бундеслига 5-й тур Оснабрюк3 : 0Карлсруэ
26.10.2021 Кубок Германии 2-й раунд Оснабрюк2 : 2 2 : 3
07.08.2021 Кубок Германии 1-й раунд Оснабрюк2 : 0
10.07.2021 Товарищеские матчи (клубы) - 2021 Товарищеские матчи Оснабрюк0 : 0
30.05.2021 Германия - Переходные матчи (2-3) Германия - Переходные матчи (2-3) Оснабрюк3 : 1
27.05.2021 Германия - Переходные матчи (2-3) Германия - Переходные матчи (2-3) 3 : 0Оснабрюк
19.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Карлсруэ2 : 4
28.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 34-й тур 1 : 1Карлсруэ
21.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 33-й тур Карлсруэ2 : 0
13.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 32-й тур 2 : 1Карлсруэ
06.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 31-й тур Карлсруэ2 : 1

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