Оснабрюк - Карлсруэ 29 Июля прямая трансляция
29 Июля 2023 года в 14:00 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 1-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Оснабрюк - Карлсруэ, которое состоится 29 Июля 2023 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Оснабрюк
Оснабрюк
Карлсруэ
Карлсруэ
История личных встреч
|03.04.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|27-й тур
|0 : 1
|05.12.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|10-й тур
|1 : 2
|16.02.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|22-й тур
|1 : 1
|01.09.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|5-й тур
|3 : 0
|26.10.2021
|Кубок Германии
|2-й раунд
|2 : 2 2 : 3
|07.08.2021
|Кубок Германии
|1-й раунд
|2 : 0
|10.07.2021
|Товарищеские матчи (клубы) - 2021
|Товарищеские матчи
|0 : 0
|30.05.2021
|Германия - Переходные матчи (2-3)
|Германия - Переходные матчи (2-3)
|3 : 1
|27.05.2021
|Германия - Переходные матчи (2-3)
|Германия - Переходные матчи (2-3)
|3 : 0
|19.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 4
|28.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|34-й тур
|1 : 1
|21.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|33-й тур
|2 : 0
|13.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|32-й тур
|2 : 1
|06.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|31-й тур
|2 : 1