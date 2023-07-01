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Кайзерслаутерн - Санкт-Паули 29 Июля прямая трансляция

29 Июля 2023 года в 14:00 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 1-й тур
Кайзерслаутерн
Санкт-Паули

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кайзерслаутерн - Санкт-Паули, которое состоится 29 Июля 2023 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кайзерслаутерн
Кайзерслаутерн
Санкт-Паули
Гамбург
Главные тренеры
Германия Дирк Шустер
История личных встреч
12.02.2023 Германия - Вторая Бундеслига 20-й тур Санкт-Паули1 : 0Кайзерслаутерн
07.08.2022 Германия - Вторая Бундеслига 3-й тур Кайзерслаутерн2 : 1Санкт-Паули
17.03.2018 Германия - Вторая Бундеслига 27-й тур Кайзерслаутерн1 : 1Санкт-Паули
13.10.2017 Германия - Вторая Бундеслига 10-й тур Санкт-Паули1 : 1Кайзерслаутерн
05.05.2017 Германия - Вторая Бундеслига 32-й тур Кайзерслаутерн1 : 2Санкт-Паули
02.12.2016 Германия - Вторая Бундеслига 15-й тур Санкт-Паули0 : 0Кайзерслаутерн
15.05.2016 Германия - Вторая Бундеслига 34-й тур Санкт-Паули5 : 2Кайзерслаутерн
06.12.2015 Германия - Вторая Бундеслига 17-й тур Кайзерслаутерн1 : 2Санкт-Паули
09.05.2015 Германия - Вторая Бундеслига 32-й тур Кайзерслаутерн0 : 2Санкт-Паули
30.11.2014 Германия - Вторая Бундеслига 15-й тур Санкт-Паули1 : 3Кайзерслаутерн
28.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 34-й тур Кайзерслаутерн0 : 3
21.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 33-й тур 2 : 0Кайзерслаутерн
13.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 32-й тур Кайзерслаутерн1 : 2
07.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 31-й тур 3 : 3Кайзерслаутерн
29.04.2023 Германия - Вторая Бундеслига 30-й тур Кайзерслаутерн0 : 1
28.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 34-й тур Санкт-Паули1 : 1
19.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 33-й тур 3 : 4Санкт-Паули
13.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 32-й тур Санкт-Паули0 : 0
06.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 31-й тур 0 : 3Санкт-Паули
29.04.2023 Германия - Вторая Бундеслига 30-й тур Санкт-Паули2 : 1

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