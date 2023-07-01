Кайзерслаутерн - Санкт-Паули 29 Июля прямая трансляция
29 Июля 2023 года в 14:00 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 1-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кайзерслаутерн - Санкт-Паули, которое состоится 29 Июля 2023 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кайзерслаутерн
Кайзерслаутерн
Санкт-Паули
Гамбург
Главные тренеры
|Дирк Шустер
История личных встреч
|12.02.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|20-й тур
|1 : 0
|07.08.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|3-й тур
|2 : 1
|17.03.2018
|Германия - Вторая Бундеслига
|27-й тур
|1 : 1
|13.10.2017
|Германия - Вторая Бундеслига
|10-й тур
|1 : 1
|05.05.2017
|Германия - Вторая Бундеслига
|32-й тур
|1 : 2
|02.12.2016
|Германия - Вторая Бундеслига
|15-й тур
|0 : 0
|15.05.2016
|Германия - Вторая Бундеслига
|34-й тур
|5 : 2
|06.12.2015
|Германия - Вторая Бундеслига
|17-й тур
|1 : 2
|09.05.2015
|Германия - Вторая Бундеслига
|32-й тур
|0 : 2
|30.11.2014
|Германия - Вторая Бундеслига
|15-й тур
|1 : 3
|28.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|34-й тур
|0 : 3
|21.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|33-й тур
|2 : 0
|13.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|32-й тур
|1 : 2
|07.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|31-й тур
|3 : 3
|29.04.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|30-й тур
|0 : 1
|28.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|34-й тур
|1 : 1
|19.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|33-й тур
|3 : 4
|13.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|32-й тур
|0 : 0
|06.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|31-й тур
|0 : 3
|29.04.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|30-й тур
|2 : 1