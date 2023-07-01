Фортуна - Герта 29 Июля прямая трансляция
Стадион: Меркур Шпиль-Арена (Дюссельдорф, Германия), вместимость: 54600
29 Июля 2023 года в 21:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 1-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фортуна - Герта, которое состоится 29 Июля 2023 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Меркур Шпиль-Арена (Дюссельдорф, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фортуна
Дюссельдорф
Герта
Берлин
История личных встреч
|28.02.2020
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|3 : 3
|04.10.2019
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|3 : 1
|06.04.2019
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|1 : 2
|10.11.2018
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|4 : 1
|15.05.2012
|Германия - Переходные матчи
|Переходные матчи. 2-й матч
|2 : 2
|10.05.2012
|Германия - Переходные матчи
|Переходные матчи. 1-й матч
|1 : 2
|28.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|34-й тур
|0 : 3
|21.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|33-й тур
|3 : 3
|13.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|32-й тур
|0 : 0
|06.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|31-й тур
|3 : 0
|30.04.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|30-й тур
|3 : 2
|27.05.2023
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|1 : 2
|20.05.2023
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|1 : 1
|12.05.2023
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|5 : 2
|06.05.2023
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|2 : 1
|30.04.2023
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|2 : 0