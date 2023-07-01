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Фортуна - Герта 29 Июля прямая трансляция

Стадион: Меркур Шпиль-Арена (Дюссельдорф, Германия), вместимость: 54600
29 Июля 2023 года в 21:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 1-й тур
Фортуна
Герта

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фортуна - Герта, которое состоится 29 Июля 2023 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Меркур Шпиль-Арена (Дюссельдорф, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фортуна
Дюссельдорф
Герта
Берлин
История личных встреч
28.02.2020 Германия - Бундеслига 24-й тур Фортуна3 : 3Герта
04.10.2019 Германия - Бундеслига 7-й тур Герта3 : 1Фортуна
06.04.2019 Германия - Бундеслига 28-й тур Герта1 : 2Фортуна
10.11.2018 Германия - Бундеслига 11-й тур Фортуна4 : 1Герта
15.05.2012 Германия - Переходные матчи Переходные матчи. 2-й матч Фортуна2 : 2Герта
10.05.2012 Германия - Переходные матчи Переходные матчи. 1-й матч Герта1 : 2Фортуна
28.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 34-й тур 0 : 3Фортуна
21.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 33-й тур Фортуна3 : 3
13.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 32-й тур 0 : 0Фортуна
06.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 31-й тур Фортуна3 : 0
30.04.2023 Германия - Вторая Бундеслига 30-й тур Фортуна3 : 2
27.05.2023 Германия - Бундеслига 34-й тур 1 : 2Герта
20.05.2023 Германия - Бундеслига 33-й тур Герта1 : 1
12.05.2023 Германия - Бундеслига 32-й тур 5 : 2Герта
06.05.2023 Германия - Бундеслига 31-й тур Герта2 : 1
30.04.2023 Германия - Бундеслига 30-й тур 2 : 0Герта

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