Ганновер-96 - Эльверсберг 29 Июля прямая трансляция
Стадион: Хайнц фон Хайден Арена (Ганновер, Германия), вместимость: 49000
29 Июля 2023 года в 14:00 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 1-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ганновер-96 - Эльверсберг, которое состоится 29 Июля 2023 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Хайнц фон Хайден Арена (Ганновер, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ганновер-96
Ганновер
Эльверсберг
Шпизен-Эльверсберг
История личных встреч
|22.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 0
|28.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|34-й тур
|1 : 5
|21.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|33-й тур
|3 : 3
|14.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|32-й тур
|2 : 1
|06.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|31-й тур
|2 : 1
|18.10.2022
|Кубок Германии
|1/16 финала
|0 : 1
|30.07.2022
|Кубок Германии
|1-й раунд
|4 : 3
|08.08.2021
|Кубок Германии
|1-й раунд
|2 : 2 7 : 8
|22.12.2020
|Кубок Германии
|2-й раунд
|0 : 5
|13.09.2020
|Кубок Германии
|1-й раунд
|4 : 2