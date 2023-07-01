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Ганновер-96 - Эльверсберг 29 Июля прямая трансляция

Стадион: Хайнц фон Хайден Арена (Ганновер, Германия), вместимость: 49000
29 Июля 2023 года в 14:00 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 1-й тур
Ганновер-96
Эльверсберг

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ганновер-96 - Эльверсберг, которое состоится 29 Июля 2023 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Хайнц фон Хайден Арена (Ганновер, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ганновер-96
Ганновер
Эльверсберг
Шпизен-Эльверсберг
История личных встреч
22.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Ганновер-963 : 0
28.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 34-й тур Ганновер-961 : 5
21.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 33-й тур 3 : 3Ганновер-96
14.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 32-й тур Ганновер-962 : 1
06.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 31-й тур 2 : 1Ганновер-96
18.10.2022 Кубок Германии 1/16 финала Эльверсберг0 : 1
30.07.2022 Кубок Германии 1-й раунд Эльверсберг4 : 3
08.08.2021 Кубок Германии 1-й раунд 2 : 2 7 : 8
22.12.2020 Кубок Германии 2-й раунд 0 : 5
13.09.2020 Кубок Германии 1-й раунд 4 : 2

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