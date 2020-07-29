Веен - Магдебург 29 Июля прямая трансляция
Стадион: Брита-Арена (Висбаден, Германия), вместимость: 13500
29 Июля 2023 года в 14:00 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 1-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Веен - Магдебург, которое состоится 29 Июля 2023 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Брита-Арена (Висбаден, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Веен
Висбаден
Магдебург
Магдебург
Главные тренеры
|Маркус Каучински
|Кристиан Тиц
|Кристиан Тиц
История личных встреч
|06.06.2023
|Германия - Переходные матчи (2-3)
|Переходные матчи (2-3). 2-й матч
|1 : 2
|02.06.2023
|Германия - Переходные матчи (2-3)
|Переходные матчи (2-3). 1-й матч
|4 : 0
|07.08.2021
|Кубок Германии
|1-й раунд
|0 : 3
|23.12.2020
|Кубок Германии
|2-й раунд
|0 : 0 2 : 4
|13.09.2020
|Кубок Германии
|1-й раунд
|1 : 0
|28.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|34-й тур
|4 : 0
|19.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|33-й тур
|1 : 0
|12.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|32-й тур
|2 : 2
|07.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|31-й тур
|0 : 0
|29.04.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|30-й тур
|3 : 2