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Веен - Магдебург 29 Июля прямая трансляция

Стадион: Брита-Арена (Висбаден, Германия), вместимость: 13500
29 Июля 2023 года в 14:00 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 1-й тур
Веен
Магдебург

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Веен - Магдебург, которое состоится 29 Июля 2023 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Брита-Арена (Висбаден, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Веен
Висбаден
Магдебург
Магдебург
Главные тренеры
Германия Маркус Каучински
Германия Кристиан Тиц
Германия Кристиан Тиц
История личных встреч
06.06.2023 Германия - Переходные матчи (2-3) Переходные матчи (2-3). 2-й матч 1 : 2Веен
02.06.2023 Германия - Переходные матчи (2-3) Переходные матчи (2-3). 1-й матч Веен4 : 0
07.08.2021 Кубок Германии 1-й раунд Веен0 : 3
23.12.2020 Кубок Германии 2-й раунд Веен0 : 0 2 : 4
13.09.2020 Кубок Германии 1-й раунд Веен1 : 0
28.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 34-й тур Магдебург4 : 0
19.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 33-й тур 1 : 0Магдебург
12.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 32-й тур Магдебург2 : 2
07.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 31-й тур 0 : 0Магдебург
29.04.2023 Германия - Вторая Бундеслига 30-й тур Магдебург3 : 2

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