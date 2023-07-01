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Кызыл-Жар - Астана 29 Июля прямая трансляция

29 Июля 2023 года в 16:00 (+03:00). Казахстан - Премьер-лига, 17-й тур
Кызыл-Жар
Астана

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кызыл-Жар - Астана, которое состоится 29 Июля 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан - Премьер-лига, 17-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кызыл-Жар
Петропавловск
Астана
Астана
История личных встреч
20.05.2023 Казахстан - Премьер-лига 10-й тур Астана3 : 2Кызыл-Жар
30.10.2022 Казахстан - Премьер-лига 25-й тур Кызыл-Жар0 : 2Астана
21.08.2022 Казахстан - Премьер-лига 13-й тур Астана1 : 0Кызыл-Жар
27.06.2021 Казахстан - Премьер-лига 18-й тур Кызыл-Жар3 : 2Астана
18.04.2021 Казахстан - Премьер-лига 6-й тур Астана3 : 1Кызыл-Жар
30.11.2020 Казахстан - Премьер-лига 22-й тур Кызыл-Жар0 : 1Астана
07.03.2020 Казахстан - Премьер-лига 1-й тур Астана4 : 0Кызыл-Жар
26.08.2018 Казахстан - Премьер-лига 24-й тур Астана3 : 0Кызыл-Жар
09.05.2018 Казахстан - Премьер-лига 9-й тур Астана2 : 0Кызыл-Жар
25.04.2018 Казахстан - Премьер-лига 19-й тур Кызыл-Жар0 : 2Астана
22.07.2023 Казахстан - Премьер-лига 16-й тур 2 : 1Кызыл-Жар
02.07.2023 Казахстан - Премьер-лига 14-й тур Кызыл-Жар2 : 1
24.06.2023 Казахстан - Премьер-лига 13-й тур 3 : 0Кызыл-Жар
03.06.2023 Казахстан - Премьер-лига 12-й тур 1 : 0Кызыл-Жар
28.05.2023 Казахстан - Премьер-лига 11-й тур Кызыл-Жар0 : 1
25.07.2023 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 1-й матч 4 : 0Астана
22.07.2023 Казахстан - Премьер-лига 16-й тур Астана0 : 0
19.07.2023 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 2-й матч 1 : 2Астана
12.07.2023 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Астана1 : 1
02.07.2023 Казахстан - Премьер-лига 14-й тур 1 : 2Астана

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