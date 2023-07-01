Кызыл-Жар - Астана 29 Июля прямая трансляция
29 Июля 2023 года в 16:00 (+03:00). Казахстан - Премьер-лига, 17-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кызыл-Жар - Астана, которое состоится 29 Июля 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан - Премьер-лига, 17-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кызыл-Жар
Петропавловск
Астана
Астана
История личных встреч
|20.05.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|10-й тур
|3 : 2
|30.10.2022
|Казахстан - Премьер-лига
|25-й тур
|0 : 2
|21.08.2022
|Казахстан - Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 0
|27.06.2021
|Казахстан - Премьер-лига
|18-й тур
|3 : 2
|18.04.2021
|Казахстан - Премьер-лига
|6-й тур
|3 : 1
|30.11.2020
|Казахстан - Премьер-лига
|22-й тур
|0 : 1
|07.03.2020
|Казахстан - Премьер-лига
|1-й тур
|4 : 0
|26.08.2018
|Казахстан - Премьер-лига
|24-й тур
|3 : 0
|09.05.2018
|Казахстан - Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 0
|25.04.2018
|Казахстан - Премьер-лига
|19-й тур
|0 : 2
|22.07.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|16-й тур
|2 : 1
|02.07.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|14-й тур
|2 : 1
|24.06.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|13-й тур
|3 : 0
|03.06.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 0
|28.05.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|11-й тур
|0 : 1
|25.07.2023
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|4 : 0
|22.07.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|16-й тур
|0 : 0
|19.07.2023
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 2
|12.07.2023
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 1
|02.07.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 2