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Аксу - Шахтёр Крг 29 Июля прямая трансляция

29 Июля 2023 года в 18:00 (+03:00). Казахстан - Премьер-лига, 17-й тур
Аксу
Шахтёр Крг

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аксу - Шахтёр Крг, которое состоится 29 Июля 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан - Премьер-лига, 17-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аксу
Павлодар
Шахтёр Крг
Караганда
История личных встреч
20.05.2023 Казахстан - Премьер-лига 10-й тур Шахтёр Крг2 : 1Аксу
12.07.2022 Казахстан - Премьер-лига 3-й тур Шахтёр Крг4 : 2Аксу
25.06.2022 Казахстан - Премьер-лига 15-й тур Аксу1 : 1Шахтёр Крг
22.07.2023 Казахстан - Премьер-лига 16-й тур 1 : 1Аксу
02.07.2023 Казахстан - Премьер-лига 14-й тур 2 : 0Аксу
24.06.2023 Казахстан - Премьер-лига 13-й тур Аксу0 : 1
03.06.2023 Казахстан - Премьер-лига 12-й тур 1 : 0Аксу
27.05.2023 Казахстан - Премьер-лига 11-й тур Аксу2 : 1
23.07.2023 Казахстан - Премьер-лига 16-й тур Шахтёр Крг1 : 0
15.07.2023 Казахстан - Премьер-лига 15-й тур Шахтёр Крг0 : 1
01.07.2023 Казахстан - Премьер-лига 14-й тур 1 : 3Шахтёр Крг
24.06.2023 Казахстан - Премьер-лига 13-й тур Шахтёр Крг0 : 1
03.06.2023 Казахстан - Премьер-лига 12-й тур 2 : 0Шахтёр Крг

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