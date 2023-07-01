Аксу - Шахтёр Крг 29 Июля прямая трансляция
29 Июля 2023 года в 18:00 (+03:00). Казахстан - Премьер-лига, 17-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аксу - Шахтёр Крг, которое состоится 29 Июля 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан - Премьер-лига, 17-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аксу
Павлодар
Шахтёр Крг
Караганда
История личных встреч
|20.05.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|10-й тур
|2 : 1
|12.07.2022
|Казахстан - Премьер-лига
|3-й тур
|4 : 2
|25.06.2022
|Казахстан - Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 1
|22.07.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 1
|02.07.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|14-й тур
|2 : 0
|24.06.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|13-й тур
|0 : 1
|03.06.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 0
|27.05.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 1
|23.07.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 0
|15.07.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|15-й тур
|0 : 1
|01.07.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 3
|24.06.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|13-й тур
|0 : 1
|03.06.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 0