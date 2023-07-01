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Мюнхен-1860 - Боруссия М 29 Июля прямая трансляция

Стадион: Шпортпарк Хаймштеттен (Хаймштеттен, Германия), вместимость: 2800
29 Июля 2023 года в 16:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи
Мюнхен-1860
Боруссия М

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мюнхен-1860 - Боруссия М, которое состоится 29 Июля 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Шпортпарк Хаймштеттен (Хаймштеттен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Мюнхен-1860
Мюнхен, Германия
Боруссия М
Мёнхенгладбах, Германия
Главные тренеры
Италия Маурицио Якобаччи
Швейцария Херардо Сеоане
История личных встреч
29.07.2022 Кубок Германии 1-й раунд Мюнхен-18600 : 3
18.01.2022 Кубок Германии 1/8 финала 0 : 1
26.10.2021 Кубок Германии 2-й раунд 1 : 0
06.08.2021 Кубок Германии 1-й раунд 1 : 1 5 : 4
12.09.2020 Кубок Германии 1-й раунд 1 : 2
27.05.2023 Германия - Бундеслига 34-й тур Боруссия М2 : 0
21.05.2023 Германия - Бундеслига 33-й тур 2 : 2Боруссия М
13.05.2023 Германия - Бундеслига 32-й тур 5 : 2Боруссия М
06.05.2023 Германия - Бундеслига 31-й тур Боруссия М2 : 0
29.04.2023 Германия - Бундеслига 30-й тур 2 : 1Боруссия М

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