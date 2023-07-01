Мюнхен-1860 - Боруссия М 29 Июля прямая трансляция
Стадион: Шпортпарк Хаймштеттен (Хаймштеттен, Германия), вместимость: 2800
29 Июля 2023 года в 16:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мюнхен-1860 - Боруссия М, которое состоится 29 Июля 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Шпортпарк Хаймштеттен (Хаймштеттен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Мюнхен-1860
Мюнхен, Германия
Боруссия М
Мёнхенгладбах, Германия
Главные тренеры
|Маурицио Якобаччи
|Херардо Сеоане
История личных встреч
|29.07.2022
|Кубок Германии
|1-й раунд
|0 : 3
|18.01.2022
|Кубок Германии
|1/8 финала
|0 : 1
|26.10.2021
|Кубок Германии
|2-й раунд
|1 : 0
|06.08.2021
|Кубок Германии
|1-й раунд
|1 : 1 5 : 4
|12.09.2020
|Кубок Германии
|1-й раунд
|1 : 2
|27.05.2023
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|2 : 0
|21.05.2023
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|2 : 2
|13.05.2023
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|5 : 2
|06.05.2023
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|2 : 0
|29.04.2023
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|2 : 1