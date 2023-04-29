Хоффенхайм - Рейнджерс 29 Июля прямая трансляция
Стадион: ПреЦеро Арена (Зинсхайм, Германия), вместимость: 30164
29 Июля 2023 года в 16:30 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хоффенхайм - Рейнджерс, которое состоится 29 Июля 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: ПреЦеро Арена (Зинсхайм, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хоффенхайм
Зинсхайм, Германия
Рейнджерс
Глазго, Шотландия
История личных встреч
|27.05.2023
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|1 : 1
|20.05.2023
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|4 : 2
|13.05.2023
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|2 : 1
|06.05.2023
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|3 : 1
|29.04.2023
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|1 : 0
|27.05.2023
|Шотландия - Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. 38-й тур
|0 : 3
|24.05.2023
|Шотландия - Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. 37-й тур
|2 : 2
|21.05.2023
|Шотландия - Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. 36-й тур
|1 : 3
|13.05.2023
|Шотландия - Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. 35-й тур
|3 : 0
|07.05.2023
|Шотландия - Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. 34-й тур
|1 : 0