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Хоффенхайм - Рейнджерс 29 Июля прямая трансляция

Стадион: ПреЦеро Арена (Зинсхайм, Германия), вместимость: 30164
29 Июля 2023 года в 16:30 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи
Хоффенхайм
Рейнджерс

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хоффенхайм - Рейнджерс, которое состоится 29 Июля 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: ПреЦеро Арена (Зинсхайм, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хоффенхайм
Зинсхайм, Германия
Рейнджерс
Глазго, Шотландия
История личных встреч
27.05.2023 Германия - Бундеслига 34-й тур 1 : 1Хоффенхайм
20.05.2023 Германия - Бундеслига 33-й тур Хоффенхайм4 : 2
13.05.2023 Германия - Бундеслига 32-й тур 2 : 1Хоффенхайм
06.05.2023 Германия - Бундеслига 31-й тур Хоффенхайм3 : 1
29.04.2023 Германия - Бундеслига 30-й тур 1 : 0Хоффенхайм
27.05.2023 Шотландия - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. 38-й тур 0 : 3Рейнджерс
24.05.2023 Шотландия - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. 37-й тур Рейнджерс2 : 2
21.05.2023 Шотландия - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. 36-й тур 1 : 3Рейнджерс
13.05.2023 Шотландия - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. 35-й тур Рейнджерс3 : 0
07.05.2023 Шотландия - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. 34-й тур Рейнджерс1 : 0

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