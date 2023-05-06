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Аугсбург - Аякс 29 Июля прямая трансляция

Стадион: ВВК-Арена (Аугсбург, Германия), вместимость: 30662
29 Июля 2023 года в 16:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи
Аугсбург
Аякс

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аугсбург - Аякс, которое состоится 29 Июля 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: ВВК-Арена (Аугсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аугсбург
Аугсбург, Германия
Аякс
Амстердам, Нидерланды
Главные тренеры
Германия Энрико Масен
Нидерланды Морис Стейн
История личных встреч
05.09.2020 Товарищеские матчи (клубы) - 2020 Товарищеские матчи Аякс1 : 0Аугсбург
22.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 2 : 1Аугсбург
27.05.2023 Германия - Бундеслига 34-й тур 2 : 0Аугсбург
21.05.2023 Германия - Бундеслига 33-й тур Аугсбург0 : 3
13.05.2023 Германия - Бундеслига 32-й тур 3 : 2Аугсбург
06.05.2023 Германия - Бундеслига 31-й тур Аугсбург1 : 0
22.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 3 : 0Аякс
28.05.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 34-й тур 3 : 1Аякс
21.05.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 33-й тур Аякс3 : 1
16.05.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 32-й тур 2 : 3Аякс
06.05.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 31-й тур Аякс0 : 0

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