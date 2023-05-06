Аугсбург - Аякс 29 Июля прямая трансляция
Стадион: ВВК-Арена (Аугсбург, Германия), вместимость: 30662
29 Июля 2023 года в 16:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аугсбург - Аякс, которое состоится 29 Июля 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: ВВК-Арена (Аугсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аугсбург
Аугсбург, Германия
Аякс
Амстердам, Нидерланды
Главные тренеры
|Энрико Масен
|Морис Стейн
История личных встреч
|05.09.2020
|Товарищеские матчи (клубы) - 2020
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|22.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|27.05.2023
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|2 : 0
|21.05.2023
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|0 : 3
|13.05.2023
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|3 : 2
|06.05.2023
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|1 : 0
|22.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 0
|28.05.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|3 : 1
|21.05.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|3 : 1
|16.05.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|2 : 3
|06.05.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 31-й тур
|0 : 0