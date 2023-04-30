23:14 ()
Свернуть список

Борнмут - Аталанта 29 Июля прямая трансляция

Стадион: Виталити - Дин Корт (Борнмут, Англия), вместимость: 11700
29 Июля 2023 года в 17:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи
Борнмут
Аталанта

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Борнмут - Аталанта, которое состоится 29 Июля 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Виталити - Дин Корт (Борнмут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Борнмут
Борнмут, Англия
Аталанта
Бергамо, Италия
Главные тренеры
Испания Андони Ираола
Италия Джан Пьеро Гасперини
История личных встреч
28.05.2023 Англия - Премьер-лига 38-й тур 1 : 0Борнмут
20.05.2023 Англия - Премьер-лига 37-й тур Борнмут0 : 1
13.05.2023 Англия - Премьер-лига 36-й тур 2 : 0Борнмут
06.05.2023 Англия - Премьер-лига 35-й тур Борнмут1 : 3
30.04.2023 Англия - Премьер-лига 34-й тур Борнмут4 : 1
26.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Аталанта6 : 0
04.06.2023 Италия - Серия А Серия А. 38-й тур Аталанта5 : 2
27.05.2023 Италия - Серия А Серия А. 37-й тур 3 : 2Аталанта
20.05.2023 Италия - Серия А Серия А. 36-й тур Аталанта3 : 1
13.05.2023 Италия - Серия А Серия А. 35-й тур 1 : 0Аталанта

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close