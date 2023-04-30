Борнмут - Аталанта 29 Июля прямая трансляция
Стадион: Виталити - Дин Корт (Борнмут, Англия), вместимость: 11700
29 Июля 2023 года в 17:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Борнмут - Аталанта, которое состоится 29 Июля 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Виталити - Дин Корт (Борнмут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Борнмут
Борнмут, Англия
Аталанта
Бергамо, Италия
Главные тренеры
|Андони Ираола
|Джан Пьеро Гасперини
История личных встреч
|28.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|1 : 0
|20.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|0 : 1
|13.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|2 : 0
|06.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|1 : 3
|30.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|4 : 1
|26.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|6 : 0
|04.06.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 38-й тур
|5 : 2
|27.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 37-й тур
|3 : 2
|20.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 36-й тур
|3 : 1
|13.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 35-й тур
|1 : 0