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Наполи - Хатайспор 29 Июля прямая трансляция

Стадион: Теофило Патини (Кастел Ди Сангро, Италия), вместимость: 7220
29 Июля 2023 года в 19:30 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи
Наполи
Хатайспор

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Наполи - Хатайспор, которое состоится 29 Июля 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Теофило Патини (Кастел Ди Сангро, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Наполи
Неаполь, Италия
Хатайспор
Антакья, Турция
Главные тренеры
Франция Руди Гарсия
Турция Волкан Демирель
История личных встреч
24.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Наполи1 : 1
20.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Наполи6 : 1
04.06.2023 Италия - Серия А Серия А. 38-й тур Наполи2 : 0
28.05.2023 Италия - Серия А Серия А. 37-й тур 2 : 2Наполи
21.05.2023 Италия - Серия А Серия А. 36-й тур Наполи3 : 1
07.06.2023 Турция - Суперлига 38-й тур Хатайспор0 : 3 Т
03.06.2023 Турция - Суперлига 37-й тур 3 : 0 ТХатайспор
30.05.2023 Турция - Суперлига 36-й тур Хатайспор0 : 3 Т
21.05.2023 Турция - Суперлига 35-й тур Хатайспор0 : 3 Т
17.05.2023 Турция - Суперлига 34-й тур 3 : 0 ТХатайспор

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