Наполи - Хатайспор 29 Июля прямая трансляция
Стадион: Теофило Патини (Кастел Ди Сангро, Италия), вместимость: 7220
29 Июля 2023 года в 19:30 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Наполи - Хатайспор, которое состоится 29 Июля 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Теофило Патини (Кастел Ди Сангро, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Наполи
Неаполь, Италия
Хатайспор
Антакья, Турция
Главные тренеры
|Руди Гарсия
|Волкан Демирель
История личных встреч
|24.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|20.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|6 : 1
|04.06.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 38-й тур
|2 : 0
|28.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 37-й тур
|2 : 2
|21.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 36-й тур
|3 : 1
|07.06.2023
|Турция - Суперлига
|38-й тур
|0 : 3 Т
|03.06.2023
|Турция - Суперлига
|37-й тур
|3 : 0 Т
|30.05.2023
|Турция - Суперлига
|36-й тур
|0 : 3 Т
|21.05.2023
|Турция - Суперлига
|35-й тур
|0 : 3 Т
|17.05.2023
|Турция - Суперлига
|34-й тур
|3 : 0 Т