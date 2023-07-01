Штутгарт - Боруссия М 29 Июля прямая трансляция
Стадион: Шпортпарк Хаймштеттен (Хаймштеттен, Германия), вместимость: 2800
29 Июля 2023 года в 17:15 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Штутгарт - Боруссия М, которое состоится 29 Июля 2023 года в 17:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Шпортпарк Хаймштеттен (Хаймштеттен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Штутгарт
Штутгарт, Германия
Боруссия М
Мёнхенгладбах, Германия
Главные тренеры
|Себастьян Хёнес
|Херардо Сеоане
История личных встреч
|29.04.2023
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|2 : 1
|04.11.2022
|Германия - Бундеслига
|13-й тур
|3 : 1
|05.03.2022
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|3 : 2
|16.10.2021
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|1 : 1
|15.05.2021
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|1 : 2
|03.02.2021
|Кубок Германии
|1/8 финала
|1 : 2
|16.01.2021
|Германия - Бундеслига
|16-й тур
|2 : 2
|27.04.2019
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|1 : 0
|09.12.2018
|Германия - Бундеслига
|14-й тур
|3 : 0
|11.02.2018
|Германия - Бундеслига
|22-й тур
|1 : 0
|05.06.2023
|Германия - Переходные матчи
|Переходные матчи. 2-й матч
|1 : 3
|01.06.2023
|Германия - Переходные матчи
|Переходные матчи. 1-й матч
|3 : 0
|27.05.2023
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|1 : 1
|21.05.2023
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|1 : 4
|14.05.2023
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|1 : 1
|27.05.2023
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|2 : 0
|21.05.2023
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|2 : 2
|13.05.2023
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|5 : 2
|06.05.2023
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|2 : 0
|29.04.2023
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|2 : 1