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Штутгарт - Боруссия М 29 Июля прямая трансляция

Стадион: Шпортпарк Хаймштеттен (Хаймштеттен, Германия), вместимость: 2800
29 Июля 2023 года в 17:15 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи
Штутгарт
Боруссия М

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Штутгарт - Боруссия М, которое состоится 29 Июля 2023 года в 17:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Шпортпарк Хаймштеттен (Хаймштеттен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Штутгарт
Штутгарт, Германия
Боруссия М
Мёнхенгладбах, Германия
Главные тренеры
Германия Себастьян Хёнес
Швейцария Херардо Сеоане
История личных встреч
29.04.2023 Германия - Бундеслига 30-й тур Штутгарт2 : 1Боруссия М
04.11.2022 Германия - Бундеслига 13-й тур Боруссия М3 : 1Штутгарт
05.03.2022 Германия - Бундеслига 25-й тур Штутгарт3 : 2Боруссия М
16.10.2021 Германия - Бундеслига 8-й тур Боруссия М1 : 1Штутгарт
15.05.2021 Германия - Бундеслига 33-й тур Боруссия М1 : 2Штутгарт
03.02.2021 Кубок Германии 1/8 финала Штутгарт1 : 2Боруссия М
16.01.2021 Германия - Бундеслига 16-й тур Штутгарт2 : 2Боруссия М
27.04.2019 Германия - Бундеслига 31-й тур Штутгарт1 : 0Боруссия М
09.12.2018 Германия - Бундеслига 14-й тур Боруссия М3 : 0Штутгарт
11.02.2018 Германия - Бундеслига 22-й тур Штутгарт1 : 0Боруссия М
05.06.2023 Германия - Переходные матчи Переходные матчи. 2-й матч 1 : 3Штутгарт
01.06.2023 Германия - Переходные матчи Переходные матчи. 1-й матч Штутгарт3 : 0
27.05.2023 Германия - Бундеслига 34-й тур Штутгарт1 : 1
21.05.2023 Германия - Бундеслига 33-й тур 1 : 4Штутгарт
14.05.2023 Германия - Бундеслига 32-й тур Штутгарт1 : 1
27.05.2023 Германия - Бундеслига 34-й тур Боруссия М2 : 0
21.05.2023 Германия - Бундеслига 33-й тур 2 : 2Боруссия М
13.05.2023 Германия - Бундеслига 32-й тур 5 : 2Боруссия М
06.05.2023 Германия - Бундеслига 31-й тур Боруссия М2 : 0
29.04.2023 Германия - Бундеслига 30-й тур Штутгарт2 : 1Боруссия М

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