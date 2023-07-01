Реал Сосьедад - Байер 29 Июля прямая трансляция
Стадион: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания), вместимость: 39313
29 Июля 2023 года в 19:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Сосьедад - Байер, которое состоится 29 Июля 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян, Испания
Байер
Леверкузен, Германия
Главные тренеры
|Иманол Альгуасиль
|Хаби Алонсо
История личных встреч
|10.12.2013
|Лига чемпионов
|Группа A. 6-й тур
|0 : 1
|02.10.2013
|Лига чемпионов
|Группа A. 2-й тур
|2 : 1
|25.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 0
|04.06.2023
|Испания - Примера
|38-й тур
|2 : 1
|28.05.2023
|Испания - Примера
|37-й тур
|2 : 1
|23.05.2023
|Испания - Примера
|36-й тур
|1 : 0
|20.05.2023
|Испания - Примера
|35-й тур
|1 : 2
|21.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 2
|27.05.2023
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|3 : 0
|21.05.2023
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|2 : 2
|18.05.2023
|Лига Европы
|1/2 финала. 2-й матч
|0 : 0
|14.05.2023
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|1 : 1