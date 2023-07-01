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Реал Сосьедад - Байер 29 Июля прямая трансляция

Стадион: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания), вместимость: 39313
29 Июля 2023 года в 19:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи
Реал Сосьедад
Байер

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Сосьедад - Байер, которое состоится 29 Июля 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян, Испания
Байер
Леверкузен, Германия
Главные тренеры
Испания Иманол Альгуасиль
Испания Хаби Алонсо
История личных встреч
10.12.2013 Лига чемпионов Группа A. 6-й тур Реал Сосьедад0 : 1Байер
02.10.2013 Лига чемпионов Группа A. 2-й тур Байер2 : 1Реал Сосьедад
25.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 3 : 0Реал Сосьедад
04.06.2023 Испания - Примера 38-й тур Реал Сосьедад2 : 1
28.05.2023 Испания - Примера 37-й тур 2 : 1Реал Сосьедад
23.05.2023 Испания - Примера 36-й тур Реал Сосьедад1 : 0
20.05.2023 Испания - Примера 35-й тур 1 : 2Реал Сосьедад
21.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Байер1 : 2
27.05.2023 Германия - Бундеслига 34-й тур 3 : 0Байер
21.05.2023 Германия - Бундеслига 33-й тур Байер2 : 2
18.05.2023 Лига Европы 1/2 финала. 2-й матч Байер0 : 0
14.05.2023 Германия - Бундеслига 32-й тур 1 : 1Байер

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