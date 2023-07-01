Мюнхен-1860 - Штутгарт 29 Июля прямая трансляция
Стадион: Шпортпарк Хаймштеттен (Хаймштеттен, Германия), вместимость: 2800
29 Июля 2023 года в 18:30 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мюнхен-1860 - Штутгарт, которое состоится 29 Июля 2023 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Шпортпарк Хаймштеттен (Хаймштеттен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Мюнхен-1860
Мюнхен, Германия
Штутгарт
Штутгарт, Германия
Главные тренеры
|Маурицио Якобаччи
|Себастьян Хёнес
История личных встреч
|05.04.2017
|Германия - Вторая Бундеслига
|27-й тур
|1 : 1
|21.10.2016
|Германия - Вторая Бундеслига
|10-й тур
|2 : 1
|29.07.2022
|Кубок Германии
|1-й раунд
|0 : 3
|18.01.2022
|Кубок Германии
|1/8 финала
|0 : 1
|26.10.2021
|Кубок Германии
|2-й раунд
|1 : 0
|06.08.2021
|Кубок Германии
|1-й раунд
|1 : 1 5 : 4
|12.09.2020
|Кубок Германии
|1-й раунд
|1 : 2
|05.06.2023
|Германия - Переходные матчи
|Переходные матчи. 2-й матч
|1 : 3
|01.06.2023
|Германия - Переходные матчи
|Переходные матчи. 1-й матч
|3 : 0
|27.05.2023
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|1 : 1
|21.05.2023
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|1 : 4
|14.05.2023
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|1 : 1