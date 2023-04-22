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Дженоа - Монако 29 Июля прямая трансляция

Стадион: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия), вместимость: 36703
29 Июля 2023 года в 21:30 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи
Дженоа
Монако

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дженоа - Монако, которое состоится 29 Июля 2023 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Дженоа
Генуя, Италия
Монако
Монако, Монако
Главные тренеры
Италия Альберто Джилардино
Австрия Адольф Хюттер
История личных встреч
19.05.2023 Италия - Серия B Серия В. 38-й тур Дженоа4 : 3
13.05.2023 Италия - Серия B Серия В. 37-й тур 3 : 2Дженоа
06.05.2023 Италия - Серия B Серия В. 36-й тур Дженоа2 : 1
01.05.2023 Италия - Серия B Серия В. 35-й тур 0 : 0Дженоа
22.04.2023 Италия - Серия B Серия В. 34-й тур 0 : 1Дженоа
28.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 2 : 3Монако
22.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 0 : 2Монако
19.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 3Монако
03.06.2023 Франция - Лига 1 38-й тур Монако1 : 2
27.05.2023 Франция - Лига 1 37-й тур 2 : 0Монако

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