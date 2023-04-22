Дженоа - Монако 29 Июля прямая трансляция
Стадион: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия), вместимость: 36703
29 Июля 2023 года в 21:30 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дженоа - Монако, которое состоится 29 Июля 2023 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Дженоа
Генуя, Италия
Монако
Монако, Монако
Главные тренеры
|Альберто Джилардино
|Адольф Хюттер
История личных встреч
|19.05.2023
|Италия - Серия B
|Серия В. 38-й тур
|4 : 3
|13.05.2023
|Италия - Серия B
|Серия В. 37-й тур
|3 : 2
|06.05.2023
|Италия - Серия B
|Серия В. 36-й тур
|2 : 1
|01.05.2023
|Италия - Серия B
|Серия В. 35-й тур
|0 : 0
|22.04.2023
|Италия - Серия B
|Серия В. 34-й тур
|0 : 1
|28.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 3
|22.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 2
|19.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 3
|03.06.2023
|Франция - Лига 1
|38-й тур
|1 : 2
|27.05.2023
|Франция - Лига 1
|37-й тур
|2 : 0