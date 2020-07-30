Рубин - Оренбург 30 Июля прямая трансляция
Стадион: Ак Барс Арена (Казань Арена) (Казань, Россия), вместимость: 45379
30 Июля 2023 года в 15:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 2-й тур
Главный судья: Виталий Мешков (Дмитров, Россия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рубин - Оренбург, которое состоится 30 Июля 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Ак Барс Арена (Казань Арена) (Казань, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Рубин
Казань
Оренбург
Оренбург
Главные тренеры
|Рашид Маматкулович Рахимов
|Иржи Ярошик
История личных встреч
|05.07.2020
|Россия - Премьер-Лига
|26-й тур
|1 : 0
|15.09.2019
|Россия - Премьер-Лига
|9-й тур
|2 : 1
|03.05.2019
|Россия - Премьер-Лига
|27-й тур
|2 : 0
|16.02.2019
|Товарищеские матчи (клубы) - 2019
|Февраль 2019
|0 : 1
|05.11.2018
|Россия - Премьер-Лига
|13-й тур
|1 : 0
|20.09.2017
|Кубок России
|1/16 финала
|0 : 2
|11.03.2017
|Россия - Премьер-Лига
|19-й тур
|0 : 0
|27.08.2016
|Россия - Премьер-Лига
|5-й тур
|1 : 1
|26.07.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа B
|1 : 0
|22.07.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|1-й тур
|2 : 2
|12.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|12.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 1
|08.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|26.07.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа A
|0 : 6
|23.07.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|1-й тур
|3 : 2
|15.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|14.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|6 : 1
|12.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 2
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Удивительный список представителей России в мировом футболе.Самые дорогие наши соотечественники за границей: Самые дорогие игроки с паспортом РФ за границей. В топе — Малком, Рамирес и русский немец! 0'В предстоящие выходные нас также ожидают интригующие афиши. Предвкушаем восемь матчей нового тура!Главное о 2-м туре РПЛ «Зенит» и ЦСКА ждут сложные гостевые матчи. А «Спартак» и «Урал» могут возглавить таблицу 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура РПЛ: «Рубин» — «Оренбург». Начало встречи запланировано на 15:00 по московскому времени.