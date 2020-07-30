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Рубин - Оренбург 30 Июля прямая трансляция

Стадион: Ак Барс Арена (Казань Арена) (Казань, Россия), вместимость: 45379
30 Июля 2023 года в 15:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 2-й тур
Главный судья: Виталий Мешков (Дмитров, Россия);
Рубин
Оренбург

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Стартовый состав
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рубин - Оренбург, которое состоится 30 Июля 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Ак Барс Арена (Казань Арена) (Казань, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Рубин
Казань
Оренбург
Оренбург
Главные тренеры
Россия Рашид Маматкулович Рахимов
Чехия Иржи Ярошик
История личных встреч
05.07.2020 Россия - Премьер-Лига 26-й тур Рубин1 : 0Оренбург
15.09.2019 Россия - Премьер-Лига 9-й тур Оренбург2 : 1Рубин
03.05.2019 Россия - Премьер-Лига 27-й тур Рубин2 : 0Оренбург
16.02.2019 Товарищеские матчи (клубы) - 2019 Февраль 2019 Рубин0 : 1Оренбург
05.11.2018 Россия - Премьер-Лига 13-й тур Оренбург1 : 0Рубин
20.09.2017 Кубок России 1/16 финала Оренбург0 : 2Рубин
11.03.2017 Россия - Премьер-Лига 19-й тур Рубин0 : 0Оренбург
27.08.2016 Россия - Премьер-Лига 5-й тур Оренбург1 : 1Рубин
26.07.2023 Фонбет Кубок России Группа B 1 : 0Рубин
22.07.2023 МИР Российская Премьер-лига 1-й тур 2 : 2Рубин
12.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Рубин2 : 1
12.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Рубин0 : 1
08.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 1Рубин
26.07.2023 Фонбет Кубок России Группа A Оренбург0 : 6
23.07.2023 МИР Российская Премьер-лига 1-й тур 3 : 2Оренбург
15.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Оренбург1 : 1
14.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Оренбург6 : 1
12.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Оренбург2 : 2
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Удивительный список представителей России в мировом футболе.Самые дорогие наши соотечественники за границей: Самые дорогие игроки с паспортом РФ за границей. В топе — Малком, Рамирес и русский немец! 0'В предстоящие выходные нас также ожидают интригующие афиши. Предвкушаем восемь матчей нового тура!Главное о 2-м туре РПЛ «Зенит» и ЦСКА ждут сложные гостевые матчи. А «Спартак» и «Урал» могут возглавить таблицу 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура РПЛ: «Рубин» — «Оренбург». Начало встречи запланировано на 15:00 по московскому времени.

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