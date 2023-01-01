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Факел - Локомотив М 30 Июля прямая трансляция

Стадион: Центральный стадион профсоюзов (Воронеж, Россия), вместимость: 31700
30 Июля 2023 года в 17:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 2-й тур
Главный судья: Василий Казарцев (Санкт-Петербург, Россия);
Факел
Локомотив М

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Факел - Локомотив М, которое состоится 30 Июля 2023 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Центральный стадион профсоюзов (Воронеж, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Факел
Воронеж
Локомотив М
Москва
Главные тренеры
Россия Вадим Валентинович Евсеев
Россия Михаил Михайлович Галактионов
История личных встреч
20.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 28-й тур Локомотив М1 : 0Факел
11.09.2022 МИР Российская Премьер-лига 9-й тур Факел2 : 0Локомотив М
03.07.2022 Товарищеские матчи (клубы) - 2022 Товарищеские матчи Локомотив М4 : 2Факел
22.07.2001 Чемпионат России Высший дивизион - 2001 18-й тур Факел2 : 0Локомотив М
07.04.2001 Чемпионат России Высший дивизион - 2001 4-й тур Локомотив М1 : 0Факел
22.07.2000 Чемпионат России Высший дивизион - 2000 18-й тур Факел0 : 0Локомотив М
15.04.2000 Чемпионат России Высший дивизион - 2000 4-й тур Локомотив М1 : 0Факел
09.08.1997 Чемпионат России Высшая лига - 1997 22-й тур Локомотив М2 : 0Факел
12.04.1997 Чемпионат России Высшая лига - 1997 5-й тур Факел1 : 0Локомотив М
10.07.1992 Чемпионат России Высшая лига - 1992 13-й тур Локомотив М0 : 0Факел
26.07.2023 Фонбет Кубок России Группа A Факел1 : 3
23.07.2023 МИР Российская Премьер-лига 1-й тур 2 : 1Факел
16.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Факел1 : 0
15.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Факел1 : 0
09.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 3 : 0Факел
25.07.2023 Фонбет Кубок России Группа B Локомотив М2 : 1
22.07.2023 МИР Российская Премьер-лига 1-й тур Локомотив М2 : 2
14.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Локомотив М7 : 0
09.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Локомотив М3 : 0
06.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Локомотив М0 : 1
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Удивительный список представителей России в мировом футболе.Самые дорогие наши соотечественники за границей: Самые дорогие игроки с паспортом РФ за границей. В топе — Малком, Рамирес и русский немец! 0'В предстоящие выходные нас также ожидают интригующие афиши. Предвкушаем восемь матчей нового тура!Главное о 2-м туре РПЛ «Зенит» и ЦСКА ждут сложные гостевые матчи. А «Спартак» и «Урал» могут возглавить таблицу 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура РПЛ: «Факел» — «Локомотив». Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.

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