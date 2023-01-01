Факел - Локомотив М 30 Июля прямая трансляция
Стадион: Центральный стадион профсоюзов (Воронеж, Россия), вместимость: 31700
30 Июля 2023 года в 17:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 2-й тур
Главный судья: Василий Казарцев (Санкт-Петербург, Россия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Факел - Локомотив М, которое состоится 30 Июля 2023 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Центральный стадион профсоюзов (Воронеж, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Факел
Воронеж
Локомотив М
Москва
Главные тренеры
|Вадим Валентинович Евсеев
|Михаил Михайлович Галактионов
История личных встреч
|20.05.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|28-й тур
|1 : 0
|11.09.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 0
|03.07.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|4 : 2
|22.07.2001
|Чемпионат России Высший дивизион - 2001
|18-й тур
|2 : 0
|07.04.2001
|Чемпионат России Высший дивизион - 2001
|4-й тур
|1 : 0
|22.07.2000
|Чемпионат России Высший дивизион - 2000
|18-й тур
|0 : 0
|15.04.2000
|Чемпионат России Высший дивизион - 2000
|4-й тур
|1 : 0
|09.08.1997
|Чемпионат России Высшая лига - 1997
|22-й тур
|2 : 0
|12.04.1997
|Чемпионат России Высшая лига - 1997
|5-й тур
|1 : 0
|10.07.1992
|Чемпионат России Высшая лига - 1992
|13-й тур
|0 : 0
|26.07.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа A
|1 : 3
|23.07.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|1-й тур
|2 : 1
|16.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|15.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|09.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 0
|25.07.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа B
|2 : 1
|22.07.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|1-й тур
|2 : 2
|14.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|7 : 0
|09.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 0
|06.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 1
Текстовая трансляция
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