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Ахмат - ЦСКА 30 Июля прямая трансляция

Стадион: Ахмат-Арена (Грозный, Россия), вместимость: 30597
30 Июля 2023 года в 20:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 2-й тур
Главный судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия);
Ахмат
ЦСКА

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ахмат - ЦСКА, которое состоится 30 Июля 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Ахмат-Арена (Грозный, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ахмат
Грозный
ЦСКА
Москва
Главные тренеры
Россия Сергей Абуезидович Ташуев
Россия Владимир Валентинович Федотов
История личных встреч
29.04.2023 МИР Российская Премьер-лига 25-й тур Ахмат1 : 3ЦСКА
11.02.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи ЦСКА1 : 1Ахмат
21.08.2022 МИР Российская Премьер-лига 6-й тур ЦСКА4 : 2Ахмат
01.05.2022 Россия - Премьер-Лига 27-й тур Ахмат2 : 0ЦСКА
21.08.2021 Россия - Премьер-Лига 5-й тур ЦСКА2 : 0Ахмат
06.03.2021 Россия - Премьер-Лига 21-й тур ЦСКА2 : 0Ахмат
30.08.2020 Россия - Премьер-Лига 6-й тур Ахмат0 : 3ЦСКА
04.07.2020 Россия - Премьер-Лига 26-й тур Ахмат0 : 4ЦСКА
25.08.2019 Россия - Премьер-Лига 7-й тур ЦСКА3 : 0Ахмат
18.05.2019 Россия - Премьер-Лига 29-й тур ЦСКА1 : 0Ахмат
25.07.2023 Фонбет Кубок России Группа C 2 : 0Ахмат
22.07.2023 МИР Российская Премьер-лига 1-й тур Ахмат1 : 2
01.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Ахмат4 : 2
25.06.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 1Ахмат
03.06.2023 МИР Российская Премьер-лига 30-й тур Ахмат2 : 2
26.07.2023 Фонбет Кубок России Группа A 0 : 6ЦСКА
22.07.2023 МИР Российская Премьер-лига 1-й тур 2 : 1ЦСКА
15.07.2023 OLIMPBET Суперкубок России 2023 Финал 0 : 0 5 : 4ЦСКА
09.07.2023 BetBoom Братский Кубок BetBoom Братский Кубок 6 : 3ЦСКА
08.07.2023 BetBoom Братский Кубок BetBoom Братский Кубок ЦСКА0 : 5
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