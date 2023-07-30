Ахмат - ЦСКА 30 Июля прямая трансляция
Стадион: Ахмат-Арена (Грозный, Россия), вместимость: 30597
30 Июля 2023 года в 20:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 2-й тур
Главный судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ахмат - ЦСКА, которое состоится 30 Июля 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Ахмат-Арена (Грозный, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ахмат
Грозный
ЦСКА
Москва
Главные тренеры
|Сергей Абуезидович Ташуев
|Владимир Валентинович Федотов
История личных встреч
|29.04.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 3
|11.02.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|21.08.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|6-й тур
|4 : 2
|01.05.2022
|Россия - Премьер-Лига
|27-й тур
|2 : 0
|21.08.2021
|Россия - Премьер-Лига
|5-й тур
|2 : 0
|06.03.2021
|Россия - Премьер-Лига
|21-й тур
|2 : 0
|30.08.2020
|Россия - Премьер-Лига
|6-й тур
|0 : 3
|04.07.2020
|Россия - Премьер-Лига
|26-й тур
|0 : 4
|25.08.2019
|Россия - Премьер-Лига
|7-й тур
|3 : 0
|18.05.2019
|Россия - Премьер-Лига
|29-й тур
|1 : 0
|25.07.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа C
|2 : 0
|22.07.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 2
|01.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|4 : 2
|25.06.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|03.06.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|30-й тур
|2 : 2
|26.07.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа A
|0 : 6
|22.07.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|1-й тур
|2 : 1
|15.07.2023
|OLIMPBET Суперкубок России 2023
|Финал
|0 : 0 5 : 4
|09.07.2023
|BetBoom Братский Кубок
|BetBoom Братский Кубок
|6 : 3
|08.07.2023
|BetBoom Братский Кубок
|BetBoom Братский Кубок
|0 : 5
Текстовая трансляция
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