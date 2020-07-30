Краснодар - Сочи 30 Июля прямая трансляция
Стадион: ФК Краснодар (Краснодар, Россия), вместимость: 35059
30 Июля 2023 года в 20:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 2-й тур
Главный судья: Владимир Москалёв (Воронеж, Россия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Краснодар - Сочи, которое состоится 30 Июля 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: ФК Краснодар (Краснодар, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Краснодар
Краснодар
Сочи
Сочи
Главные тренеры
|Владимир Ивич
|Дмитрий Валерьевич Хохлов
История личных встреч
|15.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 2
|15.04.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|23-й тур
|0 : 2
|03.02.2023
|Winline Зимний Кубок РПЛ
|1-й тур
|1 : 0
|03.09.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 1
|05.12.2021
|Россия - Премьер-Лига
|17-й тур
|1 : 2
|26.09.2021
|Россия - Премьер-Лига
|9-й тур
|3 : 0
|01.05.2021
|Россия - Премьер-Лига
|28-й тур
|1 : 3
|21.02.2021
|Кубок России
|1/8 финала
|1 : 2
|26.09.2020
|Россия - Премьер-Лига
|9-й тур
|1 : 1
|15.03.2020
|Россия - Премьер-Лига
|22-й тур
|2 : 0
|27.07.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа D
|1 : 2
|21.07.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 3
|15.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 2
|11.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 0
|08.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 2
|26.07.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа A
|1 : 3
|23.07.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|1-й тур
|2 : 0
|15.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 2
|10.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|06.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|4 : 1
Текстовая трансляция
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