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Краснодар - Сочи 30 Июля прямая трансляция

Стадион: ФК Краснодар (Краснодар, Россия), вместимость: 35059
30 Июля 2023 года в 20:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 2-й тур
Главный судья: Владимир Москалёв (Воронеж, Россия);
Краснодар
Сочи

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Краснодар - Сочи, которое состоится 30 Июля 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: ФК Краснодар (Краснодар, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Краснодар
Краснодар
Сочи
Сочи
Главные тренеры
Сербия Владимир Ивич
Россия Дмитрий Валерьевич Хохлов
История личных встреч
15.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Краснодар2 : 2Сочи
15.04.2023 МИР Российская Премьер-лига 23-й тур Сочи0 : 2Краснодар
03.02.2023 Winline Зимний Кубок РПЛ 1-й тур Краснодар1 : 0Сочи
03.09.2022 МИР Российская Премьер-лига 8-й тур Краснодар2 : 1Сочи
05.12.2021 Россия - Премьер-Лига 17-й тур Сочи1 : 2Краснодар
26.09.2021 Россия - Премьер-Лига 9-й тур Краснодар3 : 0Сочи
01.05.2021 Россия - Премьер-Лига 28-й тур Краснодар1 : 3Сочи
21.02.2021 Кубок России 1/8 финала Краснодар1 : 2Сочи
26.09.2020 Россия - Премьер-Лига 9-й тур Сочи1 : 1Краснодар
15.03.2020 Россия - Премьер-Лига 22-й тур Сочи2 : 0Краснодар
27.07.2023 Фонбет Кубок России Группа D Краснодар1 : 2
21.07.2023 МИР Российская Премьер-лига 1-й тур 1 : 3Краснодар
15.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Краснодар2 : 2Сочи
11.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Краснодар3 : 0
08.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Краснодар2 : 2
26.07.2023 Фонбет Кубок России Группа A 1 : 3Сочи
23.07.2023 МИР Российская Премьер-лига 1-й тур Сочи2 : 0
15.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Краснодар2 : 2Сочи
10.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Сочи2 : 1
06.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Сочи4 : 1
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Удивительный список представителей России в мировом футболе.Самые дорогие наши соотечественники за границей: Самые дорогие игроки с паспортом РФ за границей. В топе — Малком, Рамирес и русский немец! 0'В предстоящие выходные нас также ожидают интригующие афиши. Предвкушаем восемь матчей нового тура!Главное о 2-м туре РПЛ «Зенит» и ЦСКА ждут сложные гостевые матчи. А «Спартак» и «Урал» могут возглавить таблицу 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура РПЛ: «Краснодар» — «Сочи». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.

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