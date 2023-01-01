Ленинградец - Родина 30 Июля прямая трансляция
Стадион: Петровский (Санкт-Петербург, Россия), вместимость: 21750
30 Июля 2023 года в 18:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 3-й тур
Главный судья: Антон Анопа (Благовещенск, Россия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ленинградец - Родина, которое состоится 30 Июля 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Петровский (Санкт-Петербург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ленинградец
Ленинградская область
Родина
Москва
Главные тренеры
|Сергей Вячеславович Кирьяков
|Дмитрий Владимирович Парфёнов
История личных встреч
|15.06.2021
|ПФЛ - Группа 2
|30-й тур
|1 : 5
|09.08.2020
|ПФЛ - Группа 2
|1-й тур
|5 : 2
|16.07.2019
|ПФЛ - Запад
|1-й тур
|2 : 2
|23.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|2-й тур
|0 : 1
|16.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|1-й тур
|0 : 0
|06.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|4 : 1
|10.06.2023
|Вторая лига - Группа 2
|Подгруппа А. 12-й тур
|1 : 1
|04.06.2023
|Вторая лига - Группа 2
|Подгруппа А. 11-й тур
|3 : 0
|23.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|2-й тур
|0 : 0
|16.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|1-й тур
|4 : 0
|10.06.2023
|Россия - Переходные матчи
|Переходные матчи. 2-й матч
|0 : 2
|07.06.2023
|Россия - Переходные матчи
|Переходные матчи. 1-й матч
|0 : 3
|03.06.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|34-й тур
|0 : 0