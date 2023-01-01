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Ленинградец - Родина 30 Июля прямая трансляция

Стадион: Петровский (Санкт-Петербург, Россия), вместимость: 21750
30 Июля 2023 года в 18:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 3-й тур
Главный судья: Антон Анопа (Благовещенск, Россия);
Ленинградец
Родина

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ленинградец - Родина, которое состоится 30 Июля 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Петровский (Санкт-Петербург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ленинградец
Ленинградская область
Родина
Москва
Главные тренеры
Россия Сергей Вячеславович Кирьяков
Украина Дмитрий Владимирович Парфёнов
История личных встреч
15.06.2021 ПФЛ - Группа 2 30-й тур Родина1 : 5Ленинградец
09.08.2020 ПФЛ - Группа 2 1-й тур Ленинградец5 : 2Родина
16.07.2019 ПФЛ - Запад 1-й тур Ленинградец2 : 2Родина
23.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 2-й тур 0 : 1Ленинградец
16.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 1-й тур 0 : 0Ленинградец
06.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 4 : 1Ленинградец
10.06.2023 Вторая лига - Группа 2 Подгруппа А. 12-й тур 1 : 1Ленинградец
04.06.2023 Вторая лига - Группа 2 Подгруппа А. 11-й тур Ленинградец3 : 0
23.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 2-й тур 0 : 0Родина
16.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 1-й тур Родина4 : 0
10.06.2023 Россия - Переходные матчи Переходные матчи. 2-й матч 0 : 2Родина
07.06.2023 Россия - Переходные матчи Переходные матчи. 1-й матч Родина0 : 3
03.06.2023 Россия - Мелбет Первая лига 34-й тур Родина0 : 0

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