Нефтехимик - Химки 30 Июля прямая трансляция
Стадион: Нефтехимик (Нижнекамск, Россия), вместимость: 3000
30 Июля 2023 года в 18:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 3-й тур
Главный судья: Иван Абросимов (Санкт-Петербург, Россия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нефтехимик - Химки, которое состоится 30 Июля 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Нефтехимик (Нижнекамск, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нефтехимик
Нижнекамск
Химки
Химки
Главные тренеры
|Кирилл Александрович Новиков
|Андрей Викторович Талалаев
История личных встреч
|15.03.2020
|ФНЛ - Первый дивизион
|27-й тур
|2 : 2
|18.08.2019
|ФНЛ - Первый дивизион
|9-й тур
|3 : 2
|13.11.2016
|ФНЛ - Первый дивизион
|22-й тур
|3 : 2
|27.07.2016
|ФНЛ - Первый дивизион
|4-й тур
|1 : 0
|01.04.2013
|ФНЛ - Первый дивизион
|26-й тур
|0 : 0
|06.09.2012
|ФНЛ - Первый дивизион
|10-й тур
|1 : 2
|24.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|2-й тур
|1 : 0
|16.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|1-й тур
|2 : 1
|07.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 3
|04.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|4 : 0
|03.06.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|34-й тур
|0 : 2
|24.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|2-й тур
|1 : 2
|17.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|1-й тур
|3 : 1
|03.06.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|30-й тур
|2 : 0
|27.05.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|29-й тур
|0 : 3
|20.05.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|28-й тур
|3 : 0