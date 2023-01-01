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Нефтехимик - Химки 30 Июля прямая трансляция

Стадион: Нефтехимик (Нижнекамск, Россия), вместимость: 3000
30 Июля 2023 года в 18:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 3-й тур
Главный судья: Иван Абросимов (Санкт-Петербург, Россия);
Нефтехимик
Химки

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нефтехимик - Химки, которое состоится 30 Июля 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Нефтехимик (Нижнекамск, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нефтехимик
Нижнекамск
Химки
Химки
Главные тренеры
Россия Кирилл Александрович Новиков
Россия Андрей Викторович Талалаев
История личных встреч
15.03.2020 ФНЛ - Первый дивизион 27-й тур Нефтехимик2 : 2Химки
18.08.2019 ФНЛ - Первый дивизион 9-й тур Химки3 : 2Нефтехимик
13.11.2016 ФНЛ - Первый дивизион 22-й тур Химки3 : 2Нефтехимик
27.07.2016 ФНЛ - Первый дивизион 4-й тур Нефтехимик1 : 0Химки
01.04.2013 ФНЛ - Первый дивизион 26-й тур Химки0 : 0Нефтехимик
06.09.2012 ФНЛ - Первый дивизион 10-й тур Нефтехимик1 : 2Химки
24.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 2-й тур 1 : 0Нефтехимик
16.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 1-й тур Нефтехимик2 : 1
07.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Нефтехимик2 : 3
04.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 4 : 0Нефтехимик
03.06.2023 Россия - Мелбет Первая лига 34-й тур 0 : 2Нефтехимик
24.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 2-й тур Химки1 : 2
17.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 1-й тур 3 : 1Химки
03.06.2023 МИР Российская Премьер-лига 30-й тур 2 : 0Химки
27.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 29-й тур Химки0 : 3
20.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 28-й тур 3 : 0Химки

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