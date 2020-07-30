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Шинник - Волгарь 30 Июля прямая трансляция

Стадион: Шинник (Ярославль, Россия), вместимость: 23000
30 Июля 2023 года в 16:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 3-й тур
Главный судья: Владимир Сельдяков (Балашиха, Россия);
Шинник
Волгарь

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Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шинник - Волгарь, которое состоится 30 Июля 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Шинник (Ярославль, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шинник
Ярославль
Волгарь
Астрахань
Главные тренеры
Туркменистан Дмитрий Иванович Хомуха
Россия Анвер Абдулхакович Конеев
История личных встреч
06.05.2023 Россия - Мелбет Первая лига 30-й тур Шинник2 : 1Волгарь
16.10.2022 Россия - Мелбет Первая лига 14-й тур Волгарь1 : 0Шинник
28.04.2021 ФНЛ - Первый дивизион 39-й тур Волгарь1 : 1Шинник
01.11.2020 ФНЛ - Первый дивизион 19-й тур Шинник2 : 1Волгарь
17.03.2018 ФНЛ - Первый дивизион 28-й тур Шинник1 : 1Волгарь
27.08.2017 ФНЛ - Первый дивизион 10-й тур Волгарь0 : 1Шинник
09.11.2016 ФНЛ - Первый дивизион 21-й тур Шинник1 : 1Волгарь
23.07.2016 ФНЛ - Первый дивизион 3-й тур Волгарь2 : 0Шинник
07.04.2016 ФНЛ - Первый дивизион 30-й тур Волгарь4 : 0Шинник
20.09.2015 ФНЛ - Первый дивизион 12-й тур Шинник3 : 3Волгарь
23.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 2-й тур 3 : 2Шинник
16.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 1-й тур 2 : 0Шинник
02.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 0 : 1Шинник
03.06.2023 Россия - Мелбет Первая лига 34-й тур 4 : 0Шинник
27.05.2023 Россия - Мелбет Первая лига 33-й тур Шинник1 : 0
23.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 2-й тур Волгарь1 : 4
16.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 1-й тур 2 : 1Волгарь
30.06.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 4 : 2Волгарь
03.06.2023 Россия - Мелбет Первая лига 34-й тур 4 : 0Волгарь
27.05.2023 Россия - Мелбет Первая лига 33-й тур Волгарь0 : 3

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