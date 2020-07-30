Шинник - Волгарь 30 Июля прямая трансляция
Стадион: Шинник (Ярославль, Россия), вместимость: 23000
30 Июля 2023 года в 16:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 3-й тур
Главный судья: Владимир Сельдяков (Балашиха, Россия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шинник - Волгарь, которое состоится 30 Июля 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Шинник (Ярославль, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Шинник
Ярославль
Волгарь
Астрахань
Главные тренеры
|Дмитрий Иванович Хомуха
|Анвер Абдулхакович Конеев
История личных встреч
|06.05.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|30-й тур
|2 : 1
|16.10.2022
|Россия - Мелбет Первая лига
|14-й тур
|1 : 0
|28.04.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|39-й тур
|1 : 1
|01.11.2020
|ФНЛ - Первый дивизион
|19-й тур
|2 : 1
|17.03.2018
|ФНЛ - Первый дивизион
|28-й тур
|1 : 1
|27.08.2017
|ФНЛ - Первый дивизион
|10-й тур
|0 : 1
|09.11.2016
|ФНЛ - Первый дивизион
|21-й тур
|1 : 1
|23.07.2016
|ФНЛ - Первый дивизион
|3-й тур
|2 : 0
|07.04.2016
|ФНЛ - Первый дивизион
|30-й тур
|4 : 0
|20.09.2015
|ФНЛ - Первый дивизион
|12-й тур
|3 : 3
|23.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|2-й тур
|3 : 2
|16.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|1-й тур
|2 : 0
|02.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 1
|03.06.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|34-й тур
|4 : 0
|27.05.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|33-й тур
|1 : 0
|23.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|2-й тур
|1 : 4
|16.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|1-й тур
|2 : 1
|30.06.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|4 : 2
|03.06.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|34-й тур
|4 : 0
|27.05.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|33-й тур
|0 : 3