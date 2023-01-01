Торпедо М - Черноморец 30 Июля прямая трансляция
Стадион: Лужники (Москва, Россия), вместимость: 84745
30 Июля 2023 года в 16:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 3-й тур
Главный судья: Андрей Фисенко (Владивосток, Россия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо М - Черноморец, которое состоится 30 Июля 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Лужники (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Торпедо М
Москва
Черноморец
Новороссийск
Главные тренеры
|Жозеп Клотет
|Константин Георгиевич Зырянов
История личных встреч
|12.09.2011
|ФНЛ - Первый дивизион
|27-й тур
|0 : 0
|04.05.2011
|ФНЛ - Первый дивизион
|7-й тур
|0 : 1
|13.11.2010
|Кубок ПФЛ - 2010
|Кубок ПФЛ. 4-й тур
|2 : 2
|15.09.2008
|Россия - Первый дивизион - 2008
|33-й тур
|4 : 1
|25.05.2008
|Россия - Первый дивизион - 2008
|13-й тур
|0 : 0
|19.10.2003
|Россия - Премьер-Лига - 2003
|28-й тур
|2 : 4
|06.04.2003
|Россия - Премьер-Лига - 2003
|3-й тур
|1 : 1
|16.09.2001
|Чемпионат России Высший дивизион - 2001
|24-й тур
|3 : 1
|19.05.2001
|Чемпионат России Высший дивизион - 2001
|10-й тур
|0 : 5
|29.07.2000
|Чемпионат России Высший дивизион - 2000
|19-й тур
|2 : 1
|24.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|2-й тур
|1 : 2
|15.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|1-й тур
|2 : 0
|08.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|05.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 2
|03.06.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|30-й тур
|3 : 1
|23.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|2-й тур
|0 : 0
|17.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|1-й тур
|1 : 1
|08.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 2
|01.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|4 : 1
|04.06.2023
|Вторая лига - Группа 1
|Подгруппа А. 5-й тур
|0 : 1