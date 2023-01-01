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Торпедо М - Черноморец 30 Июля прямая трансляция

Стадион: Лужники (Москва, Россия), вместимость: 84745
30 Июля 2023 года в 16:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 3-й тур
Главный судья: Андрей Фисенко (Владивосток, Россия);
Торпедо М
Черноморец

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо М - Черноморец, которое состоится 30 Июля 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Лужники (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торпедо М
Москва
Черноморец
Новороссийск
Главные тренеры
Испания Жозеп Клотет
Россия Константин Георгиевич Зырянов
История личных встреч
12.09.2011 ФНЛ - Первый дивизион 27-й тур Черноморец0 : 0Торпедо М
04.05.2011 ФНЛ - Первый дивизион 7-й тур Торпедо М0 : 1Черноморец
13.11.2010 Кубок ПФЛ - 2010 Кубок ПФЛ. 4-й тур Торпедо М2 : 2Черноморец
15.09.2008 Россия - Первый дивизион - 2008 33-й тур Черноморец4 : 1Торпедо М
25.05.2008 Россия - Первый дивизион - 2008 13-й тур Торпедо М0 : 0Черноморец
19.10.2003 Россия - Премьер-Лига - 2003 28-й тур Черноморец2 : 4Торпедо М
06.04.2003 Россия - Премьер-Лига - 2003 3-й тур Торпедо М1 : 1Черноморец
16.09.2001 Чемпионат России Высший дивизион - 2001 24-й тур Торпедо М3 : 1Черноморец
19.05.2001 Чемпионат России Высший дивизион - 2001 10-й тур Черноморец0 : 5Торпедо М
29.07.2000 Чемпионат России Высший дивизион - 2000 19-й тур Торпедо М2 : 1Черноморец
24.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 2-й тур 1 : 2Торпедо М
15.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 1-й тур Торпедо М2 : 0
08.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Торпедо М1 : 1
05.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Торпедо М2 : 2
03.06.2023 МИР Российская Премьер-лига 30-й тур 3 : 1Торпедо М
23.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 2-й тур Черноморец0 : 0
17.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 1-й тур Черноморец1 : 1
08.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 2 : 2Черноморец
01.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 4 : 1Черноморец
04.06.2023 Вторая лига - Группа 1 Подгруппа А. 5-й тур 0 : 1Черноморец

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