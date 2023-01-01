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Тюмень - Енисей 30 Июля прямая трансляция

Стадион: Геолог (Тюмень, Россия), вместимость: 13000
30 Июля 2023 года в 17:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 3-й тур
Главный судья: Константин Аверьянов (Санкт-Петербург, Россия);
Тюмень
Енисей

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Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тюмень - Енисей, которое состоится 30 Июля 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Геолог (Тюмень, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тюмень
Тюмень
Енисей
Красноярск
Главные тренеры
Россия Игорь Анатольевич Меньщиков
Россия Эдуард Гейнрихович Штейнбрехер
История личных встреч
03.09.2019 Кубок России 1/32 финала Тюмень0 : 1Енисей
29.10.2017 ФНЛ - Первый дивизион 20-й тур Тюмень1 : 1Енисей
15.07.2017 ФНЛ - Первый дивизион 2-й тур Енисей3 : 1Тюмень
14.05.2017 ФНЛ - Первый дивизион 37-й тур Енисей1 : 0Тюмень
30.10.2016 ФНЛ - Первый дивизион 19-й тур Тюмень2 : 3Енисей
02.05.2016 ФНЛ - Первый дивизион 34-й тур Тюмень3 : 1Енисей
15.10.2015 ФНЛ - Первый дивизион 16-й тур Енисей1 : 0Тюмень
15.02.2015 POLYTAN Кубок ФНЛ Группа C. 2-й тур Тюмень1 : 1Енисей
18.11.2014 ФНЛ - Первый дивизион 20-й тур Енисей1 : 1Тюмень
27.07.2014 ФНЛ - Первый дивизион 4-й тур Тюмень2 : 0Енисей
23.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 2-й тур 2 : 0Тюмень
17.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 1-й тур Тюмень3 : 1
02.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 3Тюмень
04.06.2023 Вторая лига - Группа 4 Подгруппа А. 5-й тур 0 : 2Тюмень
28.05.2023 Вторая лига - Группа 4 Подгруппа А. 4-й тур Тюмень7 : 0
23.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 2-й тур Енисей0 : 1
16.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 1-й тур 1 : 2Енисей
10.06.2023 Россия - Переходные матчи Переходные матчи. 2-й матч 2 : 0Енисей
07.06.2023 Россия - Переходные матчи Переходные матчи. 1-й матч Енисей0 : 1
03.06.2023 Россия - Мелбет Первая лига 34-й тур Енисей0 : 0

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