Тюмень - Енисей 30 Июля прямая трансляция
Стадион: Геолог (Тюмень, Россия), вместимость: 13000
30 Июля 2023 года в 17:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 3-й тур
Главный судья: Константин Аверьянов (Санкт-Петербург, Россия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тюмень - Енисей, которое состоится 30 Июля 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Геолог (Тюмень, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Тюмень
Тюмень
Енисей
Красноярск
Главные тренеры
|Игорь Анатольевич Меньщиков
|Эдуард Гейнрихович Штейнбрехер
История личных встреч
|03.09.2019
|Кубок России
|1/32 финала
|0 : 1
|29.10.2017
|ФНЛ - Первый дивизион
|20-й тур
|1 : 1
|15.07.2017
|ФНЛ - Первый дивизион
|2-й тур
|3 : 1
|14.05.2017
|ФНЛ - Первый дивизион
|37-й тур
|1 : 0
|30.10.2016
|ФНЛ - Первый дивизион
|19-й тур
|2 : 3
|02.05.2016
|ФНЛ - Первый дивизион
|34-й тур
|3 : 1
|15.10.2015
|ФНЛ - Первый дивизион
|16-й тур
|1 : 0
|15.02.2015
|POLYTAN Кубок ФНЛ
|Группа C. 2-й тур
|1 : 1
|18.11.2014
|ФНЛ - Первый дивизион
|20-й тур
|1 : 1
|27.07.2014
|ФНЛ - Первый дивизион
|4-й тур
|2 : 0
|23.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|2-й тур
|2 : 0
|17.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|1-й тур
|3 : 1
|02.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 3
|04.06.2023
|Вторая лига - Группа 4
|Подгруппа А. 5-й тур
|0 : 2
|28.05.2023
|Вторая лига - Группа 4
|Подгруппа А. 4-й тур
|7 : 0
|23.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|2-й тур
|0 : 1
|16.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|1-й тур
|1 : 2
|10.06.2023
|Россия - Переходные матчи
|Переходные матчи. 2-й матч
|2 : 0
|07.06.2023
|Россия - Переходные матчи
|Переходные матчи. 1-й матч
|0 : 1
|03.06.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|34-й тур
|0 : 0