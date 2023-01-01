Ганза Р - Нюрнберг 30 Июля прямая трансляция
Стадион: Остзештадион (Росток, Германия), вместимость: 30000
30 Июля 2023 года в 14:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 1-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ганза Р - Нюрнберг, которое состоится 30 Июля 2023 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Остзештадион (Росток, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ганза Р
Росток
Нюрнберг
Нюрнберг
Главные тренеры
|Дитер Хеккинг
История личных встреч
|21.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|33-й тур
|0 : 0
|09.11.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|16-й тур
|1 : 1
|26.02.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|24-й тур
|0 : 2
|17.09.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|7-й тур
|1 : 0
|31.10.2018
|Кубок Германии
|2-й раунд
|2 : 2 2 : 4
|09.02.2008
|Германия - Бундеслига
|19-й тур
|1 : 1
|18.08.2007
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|1 : 2
|22.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|28.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|34-й тур
|2 : 1
|21.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|33-й тур
|0 : 0
|12.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|32-й тур
|1 : 2
|06.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|31-й тур
|2 : 0
|13.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|28.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|34-й тур
|0 : 1
|21.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|33-й тур
|0 : 0
|12.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|32-й тур
|2 : 2
|07.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|31-й тур
|3 : 3