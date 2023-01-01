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Ганза Р - Нюрнберг 30 Июля прямая трансляция

Стадион: Остзештадион (Росток, Германия), вместимость: 30000
30 Июля 2023 года в 14:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 1-й тур
Ганза Р
Нюрнберг

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ганза Р - Нюрнберг, которое состоится 30 Июля 2023 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Остзештадион (Росток, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ганза Р
Росток
Нюрнберг
Нюрнберг
Главные тренеры
Германия Дитер Хеккинг
История личных встреч
21.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 33-й тур Нюрнберг0 : 0Ганза Р
09.11.2022 Германия - Вторая Бундеслига 16-й тур Ганза Р1 : 1Нюрнберг
26.02.2022 Германия - Вторая Бундеслига 24-й тур Ганза Р0 : 2Нюрнберг
17.09.2021 Германия - Вторая Бундеслига 7-й тур Нюрнберг1 : 0Ганза Р
31.10.2018 Кубок Германии 2-й раунд Ганза Р2 : 2 2 : 4Нюрнберг
09.02.2008 Германия - Бундеслига 19-й тур Нюрнберг1 : 1Ганза Р
18.08.2007 Германия - Бундеслига 2-й тур Ганза Р1 : 2Нюрнберг
22.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Ганза Р2 : 1
28.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 34-й тур Ганза Р2 : 1
21.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 33-й тур Нюрнберг0 : 0Ганза Р
12.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 32-й тур 1 : 2Ганза Р
06.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 31-й тур Ганза Р2 : 0
13.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Нюрнберг1 : 1
28.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 34-й тур 0 : 1Нюрнберг
21.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 33-й тур Нюрнберг0 : 0Ганза Р
12.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 32-й тур 2 : 2Нюрнберг
07.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 31-й тур Нюрнберг3 : 3

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