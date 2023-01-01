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Айнтрахт Б - Хольштайн 30 Июля прямая трансляция

Стадион: Айнтрахт-Штадион (Брауншвейг, Германия), вместимость: 25540
30 Июля 2023 года в 14:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 1-й тур
Айнтрахт Б
Хольштайн

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Айнтрахт Б - Хольштайн, которое состоится 30 Июля 2023 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Айнтрахт-Штадион (Брауншвейг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Айнтрахт Б
Брауншвейг
Хольштайн
Киль
История личных встреч
17.02.2023 Германия - Вторая Бундеслига 21-й тур Айнтрахт Б2 : 3Хольштайн
13.08.2022 Германия - Вторая Бундеслига 4-й тур Хольштайн3 : 0Айнтрахт Б
30.01.2021 Германия - Вторая Бундеслига 19-й тур Хольштайн3 : 1Айнтрахт Б
26.09.2020 Германия - Вторая Бундеслига 2-й тур Айнтрахт Б0 : 0Хольштайн
13.05.2018 Германия - Вторая Бундеслига 34-й тур Хольштайн6 : 2Айнтрахт Б
08.12.2017 Германия - Вторая Бундеслига 17-й тур Айнтрахт Б0 : 0Хольштайн
11.08.2017 Кубок Германии 1-й раунд Хольштайн2 : 1Айнтрахт Б
28.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 34-й тур 2 : 1Айнтрахт Б
20.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 33-й тур Айнтрахт Б1 : 2
13.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 32-й тур 2 : 2Айнтрахт Б
07.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 31-й тур Айнтрахт Б2 : 1
28.04.2023 Германия - Вторая Бундеслига 30-й тур 5 : 1Айнтрахт Б
28.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 34-й тур 1 : 5Хольштайн
19.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 33-й тур Хольштайн3 : 4
13.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 32-й тур Хольштайн2 : 1
06.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 31-й тур 3 : 0Хольштайн
30.04.2023 Германия - Вторая Бундеслига 30-й тур Хольштайн0 : 3

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