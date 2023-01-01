Айнтрахт Б - Хольштайн 30 Июля прямая трансляция
Стадион: Айнтрахт-Штадион (Брауншвейг, Германия), вместимость: 25540
30 Июля 2023 года в 14:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 1-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Айнтрахт Б - Хольштайн, которое состоится 30 Июля 2023 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Айнтрахт-Штадион (Брауншвейг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Айнтрахт Б
Брауншвейг
Хольштайн
Киль
История личных встреч
|17.02.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|21-й тур
|2 : 3
|13.08.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|4-й тур
|3 : 0
|30.01.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|19-й тур
|3 : 1
|26.09.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|2-й тур
|0 : 0
|13.05.2018
|Германия - Вторая Бундеслига
|34-й тур
|6 : 2
|08.12.2017
|Германия - Вторая Бундеслига
|17-й тур
|0 : 0
|11.08.2017
|Кубок Германии
|1-й раунд
|2 : 1
|28.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|34-й тур
|2 : 1
|20.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|33-й тур
|1 : 2
|13.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|32-й тур
|2 : 2
|07.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|31-й тур
|2 : 1
|28.04.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|30-й тур
|5 : 1
|28.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|34-й тур
|1 : 5
|19.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|33-й тур
|3 : 4
|13.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|32-й тур
|2 : 1
|06.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|31-й тур
|3 : 0
|30.04.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|30-й тур
|0 : 3