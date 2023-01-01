Гройтер Фюрт - Падерборн 07 30 Июля прямая трансляция
Стадион: Ронхоф Томас Зоммер (Фюрт, Германия), вместимость: 18000
30 Июля 2023 года в 14:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 1-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гройтер Фюрт - Падерборн 07, которое состоится 30 Июля 2023 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Ронхоф Томас Зоммер (Фюрт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гройтер Фюрт
Фюрт
Падерборн 07
Падерборн
Главные тренеры
|Александер Цорнигер
|Лукас Кваснёк
История личных встреч
|02.04.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|26-й тур
|3 : 2
|18.09.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|9-й тур
|2 : 1
|16.05.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|33-й тур
|2 : 4
|15.01.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|16-й тур
|1 : 1
|02.02.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|20-й тур
|6 : 0
|25.08.2018
|Германия - Вторая Бундеслига
|3-й тур
|2 : 2
|05.03.2016
|Германия - Вторая Бундеслига
|25-й тур
|1 : 1
|23.09.2015
|Германия - Вторая Бундеслига
|8-й тур
|3 : 0
|24.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|4 : 4
|28.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|34-й тур
|4 : 0
|20.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|33-й тур
|2 : 1
|13.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|32-й тур
|2 : 2
|05.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|31-й тур
|1 : 1
|21.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 2
|28.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|34-й тур
|0 : 1
|20.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|33-й тур
|2 : 2
|14.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|32-й тур
|3 : 2
|05.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|31-й тур
|2 : 2