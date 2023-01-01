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Гройтер Фюрт - Падерборн 07 30 Июля прямая трансляция

Стадион: Ронхоф Томас Зоммер (Фюрт, Германия), вместимость: 18000
30 Июля 2023 года в 14:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 1-й тур
Гройтер Фюрт
Падерборн 07

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гройтер Фюрт - Падерборн 07, которое состоится 30 Июля 2023 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Ронхоф Томас Зоммер (Фюрт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гройтер Фюрт
Фюрт
Падерборн 07
Падерборн
Главные тренеры
Германия Александер Цорнигер
Германия Лукас Кваснёк
История личных встреч
02.04.2023 Германия - Вторая Бундеслига 26-й тур Падерборн 073 : 2Гройтер Фюрт
18.09.2022 Германия - Вторая Бундеслига 9-й тур Гройтер Фюрт2 : 1Падерборн 07
16.05.2021 Германия - Вторая Бундеслига 33-й тур Падерборн 072 : 4Гройтер Фюрт
15.01.2021 Германия - Вторая Бундеслига 16-й тур Гройтер Фюрт1 : 1Падерборн 07
02.02.2019 Германия - Вторая Бундеслига 20-й тур Падерборн 076 : 0Гройтер Фюрт
25.08.2018 Германия - Вторая Бундеслига 3-й тур Гройтер Фюрт2 : 2Падерборн 07
05.03.2016 Германия - Вторая Бундеслига 25-й тур Падерборн 071 : 1Гройтер Фюрт
23.09.2015 Германия - Вторая Бундеслига 8-й тур Гройтер Фюрт3 : 0Падерборн 07
24.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Гройтер Фюрт4 : 4
28.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 34-й тур Гройтер Фюрт4 : 0
20.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 33-й тур 2 : 1Гройтер Фюрт
13.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 32-й тур Гройтер Фюрт2 : 2
05.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 31-й тур 1 : 1Гройтер Фюрт
21.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 2Падерборн 07
28.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 34-й тур Падерборн 070 : 1
20.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 33-й тур 2 : 2Падерборн 07
14.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 32-й тур Падерборн 073 : 2
05.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 31-й тур 2 : 2Падерборн 07

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