Мактаарал - Тобол 30 Июля прямая трансляция
30 Июля 2023 года в 15:00 (+03:00). Казахстан - Премьер-лига, 17-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мактаарал - Тобол, которое состоится 30 Июля 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан - Премьер-лига, 17-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Мактаарал
Атакент
Тобол
Костанай
История личных встреч
|21.05.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 0
|23.10.2022
|Казахстан - Премьер-лига
|24-й тур
|2 : 1
|22.05.2022
|Казахстан - Премьер-лига
|12-й тур
|4 : 2
|23.07.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|16-й тур
|2 : 2
|15.07.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 2
|01.07.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 2
|25.06.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 1
|04.06.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 2
|27.07.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 3
|23.07.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|16-й тур
|2 : 0
|20.07.2023
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|0 : 0
|13.07.2023
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 1
|02.07.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 0