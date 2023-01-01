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Мактаарал - Тобол 30 Июля прямая трансляция

30 Июля 2023 года в 15:00 (+03:00). Казахстан - Премьер-лига, 17-й тур
Мактаарал
Тобол

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мактаарал - Тобол, которое состоится 30 Июля 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан - Премьер-лига, 17-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Мактаарал
Атакент
Тобол
Костанай
История личных встреч
21.05.2023 Казахстан - Премьер-лига 10-й тур Тобол1 : 0Мактаарал
23.10.2022 Казахстан - Премьер-лига 24-й тур Мактаарал2 : 1Тобол
22.05.2022 Казахстан - Премьер-лига 12-й тур Тобол4 : 2Мактаарал
23.07.2023 Казахстан - Премьер-лига 16-й тур 2 : 2Мактаарал
15.07.2023 Казахстан - Премьер-лига 15-й тур Мактаарал2 : 2
01.07.2023 Казахстан - Премьер-лига 14-й тур Мактаарал1 : 2
25.06.2023 Казахстан - Премьер-лига 13-й тур 1 : 1Мактаарал
04.06.2023 Казахстан - Премьер-лига 12-й тур 0 : 2Мактаарал
27.07.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч 1 : 3Тобол
23.07.2023 Казахстан - Премьер-лига 16-й тур Тобол2 : 0
20.07.2023 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 2-й матч 0 : 0Тобол
13.07.2023 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Тобол2 : 1
02.07.2023 Казахстан - Премьер-лига 14-й тур Тобол1 : 0

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