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Каспий - Актобе 30 Июля прямая трансляция

30 Июля 2023 года в 16:00 (+03:00). Казахстан - Премьер-лига, 17-й тур
Каспий
Актобе

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Каспий - Актобе, которое состоится 30 Июля 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан - Премьер-лига, 17-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Каспий
Актау
Актобе
Актобе
История личных встреч
21.05.2023 Казахстан - Премьер-лига 10-й тур Актобе0 : 0Каспий
08.10.2022 Казахстан - Премьер-лига 22-й тур Актобе4 : 0Каспий
08.05.2022 Казахстан - Премьер-лига 10-й тур Каспий2 : 0Актобе
30.10.2021 Казахстан - Премьер-лига 26-й тур Актобе1 : 5Каспий
14.03.2021 Казахстан - Премьер-лига 1-й тур Каспий1 : 1Актобе
23.07.2023 Казахстан - Премьер-лига 16-й тур 1 : 0Каспий
16.07.2023 Казахстан - Премьер-лига 15-й тур Каспий1 : 2
02.07.2023 Казахстан - Премьер-лига 14-й тур Каспий1 : 2
24.06.2023 Казахстан - Премьер-лига 13-й тур 3 : 1Каспий
04.06.2023 Казахстан - Премьер-лига 12-й тур 3 : 2Каспий
27.07.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч 1 : 4Актобе
22.07.2023 Казахстан - Премьер-лига 16-й тур Актобе1 : 0
15.07.2023 Казахстан - Премьер-лига 15-й тур 0 : 1Актобе
01.07.2023 Казахстан - Премьер-лига 14-й тур 1 : 2Актобе
25.06.2023 Казахстан - Премьер-лига 13-й тур Актобе1 : 1

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