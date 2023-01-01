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Атырау - Жетысу 30 Июля прямая трансляция

30 Июля 2023 года в 17:00 (+03:00). Казахстан - Премьер-лига, 17-й тур
Атырау
Жетысу

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атырау - Жетысу, которое состоится 30 Июля 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан - Премьер-лига, 17-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Атырау
Атырау
Жетысу
Талдыкорган
История личных встреч
20.05.2023 Казахстан - Премьер-лига 10-й тур Жетысу0 : 3Атырау
23.06.2021 Казахстан - Премьер-лига 17-й тур Жетысу1 : 2Атырау
14.04.2021 Казахстан - Премьер-лига 5-й тур Атырау2 : 2Жетысу
19.10.2019 Казахстан - Премьер-лига 30-й тур Атырау0 : 3Жетысу
06.07.2019 Казахстан - Премьер-лига 17-й тур Атырау2 : 1Жетысу
27.04.2019 Казахстан - Премьер-лига 7-й тур Жетысу0 : 0Атырау
27.10.2018 Казахстан - Премьер-лига 31-й тур Жетысу0 : 0Атырау
07.07.2018 Казахстан - Премьер-лига 17-й тур Жетысу2 : 2Атырау
28.04.2018 Казахстан - Премьер-лига 7-й тур Атырау1 : 0Жетысу
01.10.2016 Казахстан - Премьер-лига 7-й тур Жетысу4 : 3Атырау
22.07.2023 Казахстан - Премьер-лига 16-й тур 0 : 0Атырау
15.07.2023 Казахстан - Премьер-лига 15-й тур Атырау1 : 1
02.07.2023 Казахстан - Премьер-лига 14-й тур 1 : 0Атырау
24.06.2023 Казахстан - Премьер-лига 13-й тур Атырау3 : 0
03.06.2023 Казахстан - Премьер-лига 12-й тур 2 : 1Атырау
22.07.2023 Казахстан - Премьер-лига 16-й тур Жетысу1 : 1
16.07.2023 Казахстан - Премьер-лига 15-й тур 1 : 2Жетысу
01.07.2023 Казахстан - Премьер-лига 14-й тур Жетысу1 : 3
24.06.2023 Казахстан - Премьер-лига 13-й тур 0 : 1Жетысу
04.06.2023 Казахстан - Премьер-лига 12-й тур Жетысу3 : 2

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