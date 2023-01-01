Атырау - Жетысу 30 Июля прямая трансляция
30 Июля 2023 года в 17:00 (+03:00). Казахстан - Премьер-лига, 17-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атырау - Жетысу, которое состоится 30 Июля 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан - Премьер-лига, 17-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Атырау
Атырау
Жетысу
Талдыкорган
История личных встреч
|20.05.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 3
|23.06.2021
|Казахстан - Премьер-лига
|17-й тур
|1 : 2
|14.04.2021
|Казахстан - Премьер-лига
|5-й тур
|2 : 2
|19.10.2019
|Казахстан - Премьер-лига
|30-й тур
|0 : 3
|06.07.2019
|Казахстан - Премьер-лига
|17-й тур
|2 : 1
|27.04.2019
|Казахстан - Премьер-лига
|7-й тур
|0 : 0
|27.10.2018
|Казахстан - Премьер-лига
|31-й тур
|0 : 0
|07.07.2018
|Казахстан - Премьер-лига
|17-й тур
|2 : 2
|28.04.2018
|Казахстан - Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 0
|01.10.2016
|Казахстан - Премьер-лига
|7-й тур
|4 : 3
|22.07.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|16-й тур
|0 : 0
|15.07.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 1
|02.07.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 0
|24.06.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|13-й тур
|3 : 0
|03.06.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 1
|22.07.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 1
|16.07.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 2
|01.07.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 3
|24.06.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|13-й тур
|0 : 1
|04.06.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|12-й тур
|3 : 2