Витебск - Слуцк 30 Июля прямая трансляция
30 Июля 2023 года в 16:00 (+03:00). Кубок Беларуси, 1/8 финала
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Витебск - Слуцк, которое состоится 30 Июля 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Беларуси, 1/8 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Витебск
Витебск
Слуцк
Слуцк
История личных встреч
|23.10.2022
|Беларусь - Высшая лига
|27-й тур
|0 : 1
|25.06.2022
|Беларусь - Высшая лига
|12-й тур
|0 : 2
|20.08.2021
|Беларусь - Высшая лига
|20-й тур
|1 : 2
|16.04.2021
|Беларусь - Высшая лига
|5-й тур
|0 : 0
|24.07.2020
|Беларусь - Высшая лига
|19-й тур
|2 : 0
|11.04.2020
|Беларусь - Высшая лига
|4-й тур
|1 : 1
|31.08.2019
|Беларусь - Высшая лига
|20-й тур
|3 : 0
|26.04.2019
|Беларусь - Высшая лига
|5-й тур
|2 : 2
|06.10.2018
|Беларусь - Высшая лига
|24-й тур
|0 : 2
|29.05.2018
|Беларусь - Высшая лига
|9-й тур
|2 : 0
|21.07.2023
|Кубок Беларуси
|1/16 финала
|1 : 0
|12.03.2023
|Кубок Беларуси
|1/4 финала. 2-й матч
|2 : 1
|05.03.2023
|Кубок Беларуси
|1/4 финала. 1-й матч
|0 : 0
|12.11.2022
|Беларусь - Высшая лига
|30-й тур
|1 : 1
|06.11.2022
|Беларусь - Высшая лига
|29-й тур
|1 : 3
|22.07.2023
|Кубок Беларуси
|1/16 финала
|0 : 1
|08.07.2023
|Беларусь - Высшая лига
|15-й тур
|3 : 1
|30.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|14-й тур
|1 : 0
|24.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|13-й тур
|0 : 2
|10.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|12-й тур
|3 : 1