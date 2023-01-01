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Витебск - Слуцк 30 Июля прямая трансляция

30 Июля 2023 года в 16:00 (+03:00). Кубок Беларуси, 1/8 финала
Витебск
Слуцк

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Витебск - Слуцк, которое состоится 30 Июля 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Беларуси, 1/8 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Витебск
Витебск
Слуцк
Слуцк
История личных встреч
23.10.2022 Беларусь - Высшая лига 27-й тур Витебск0 : 1Слуцк
25.06.2022 Беларусь - Высшая лига 12-й тур Слуцк0 : 2Витебск
20.08.2021 Беларусь - Высшая лига 20-й тур Слуцк1 : 2Витебск
16.04.2021 Беларусь - Высшая лига 5-й тур Витебск0 : 0Слуцк
24.07.2020 Беларусь - Высшая лига 19-й тур Витебск2 : 0Слуцк
11.04.2020 Беларусь - Высшая лига 4-й тур Слуцк1 : 1Витебск
31.08.2019 Беларусь - Высшая лига 20-й тур Слуцк3 : 0Витебск
26.04.2019 Беларусь - Высшая лига 5-й тур Витебск2 : 2Слуцк
06.10.2018 Беларусь - Высшая лига 24-й тур Слуцк0 : 2Витебск
29.05.2018 Беларусь - Высшая лига 9-й тур Витебск2 : 0Слуцк
21.07.2023 Кубок Беларуси 1/16 финала Витебск1 : 0
12.03.2023 Кубок Беларуси 1/4 финала. 2-й матч 2 : 1Витебск
05.03.2023 Кубок Беларуси 1/4 финала. 1-й матч Витебск0 : 0
12.11.2022 Беларусь - Высшая лига 30-й тур 1 : 1Витебск
06.11.2022 Беларусь - Высшая лига 29-й тур Витебск1 : 3
22.07.2023 Кубок Беларуси 1/16 финала 0 : 1Слуцк
08.07.2023 Беларусь - Высшая лига 15-й тур Слуцк3 : 1
30.06.2023 Беларусь - Высшая лига 14-й тур 1 : 0Слуцк
24.06.2023 Беларусь - Высшая лига 13-й тур Слуцк0 : 2
10.06.2023 Беларусь - Высшая лига 12-й тур Слуцк3 : 1

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