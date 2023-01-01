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Атлетико М - Манчестер Сити 30 Июля прямая трансляция

Стадион: Сеул Уорлд Кап - Сангам (Сеул, Южная Корея), вместимость: 68476
30 Июля 2023 года в 14:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи
Атлетико М
Манчестер Сити

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико М - Манчестер Сити, которое состоится 30 Июля 2023 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Сеул Уорлд Кап - Сангам (Сеул, Южная Корея). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Атлетико М
Мадрид, Испания
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Главные тренеры
Аргентина Диего Симеоне
Испания Хосеп Гвардиола
История личных встреч
13.04.2022 Лига чемпионов 1/4 финала. 2-й матч Атлетико М0 : 0Манчестер Сити
05.04.2022 Лига чемпионов 1/4 финала. 1-й матч Манчестер Сити1 : 0Атлетико М
27.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Атлетико М2 : 3
04.06.2023 Испания - Примера 38-й тур 2 : 2Атлетико М
28.05.2023 Испания - Примера 37-й тур Атлетико М2 : 1
24.05.2023 Испания - Примера 36-й тур 3 : 3Атлетико М
21.05.2023 Испания - Примера 35-й тур Атлетико М3 : 0
26.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 2Манчестер Сити
23.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 3 : 5Манчестер Сити
10.06.2023 Лига чемпионов Финал Манчестер Сити1 : 0
03.06.2023 Кубок Англии Финал Манчестер Сити2 : 1
28.05.2023 Англия - Премьер-лига 38-й тур 1 : 0Манчестер Сити
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«Золотой» мальчик португальского футбола поругался с «Атлетико» и попросился в «Барсу». Почему он больше никому не нужен?«Барселона» заинтересована в переходе Жоау Феликса: Как избавиться от игрока за € 127 млн? Феликс оказался в тупике и устроил демарш 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: «Атлетико» — «Манчестер Сити». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.

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