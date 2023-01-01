Атлетико М - Манчестер Сити 30 Июля прямая трансляция
Стадион: Сеул Уорлд Кап - Сангам (Сеул, Южная Корея), вместимость: 68476
30 Июля 2023 года в 14:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико М - Манчестер Сити, которое состоится 30 Июля 2023 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Сеул Уорлд Кап - Сангам (Сеул, Южная Корея). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Атлетико М
Мадрид, Испания
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Главные тренеры
|Диего Симеоне
|Хосеп Гвардиола
История личных встреч
|13.04.2022
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 2-й матч
|0 : 0
|05.04.2022
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 1-й матч
|1 : 0
|27.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 3
|04.06.2023
|Испания - Примера
|38-й тур
|2 : 2
|28.05.2023
|Испания - Примера
|37-й тур
|2 : 1
|24.05.2023
|Испания - Примера
|36-й тур
|3 : 3
|21.05.2023
|Испания - Примера
|35-й тур
|3 : 0
|26.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 2
|23.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 5
|10.06.2023
|Лига чемпионов
|Финал
|1 : 0
|03.06.2023
|Кубок Англии
|Финал
|2 : 1
|28.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|1 : 0
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