Фейеноорд - Бенфика 30 Июля прямая трансляция
Стадион: Де Кёйп (Фейеноорд) (Роттердам, Нидерланды), вместимость: 51117
30 Июля 2023 года в 17:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фейеноорд - Бенфика, которое состоится 30 Июля 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Де Кёйп (Фейеноорд) (Роттердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фейеноорд
Роттердам, Нидерланды
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Главные тренеры
|Арне Слот
История личных встреч
|27.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|28.05.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|0 : 1
|21.05.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|1 : 3
|14.05.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|3 : 0
|07.05.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 31-й тур
|0 : 2
|27.05.2023
|Португалия - Примейра
|34-й тур
|3 : 0
|21.05.2023
|Португалия - Примейра
|33-й тур
|2 : 2
|13.05.2023
|Португалия - Примейра
|32-й тур
|1 : 5
|06.05.2023
|Португалия - Примейра
|31-й тур
|1 : 0
|29.04.2023
|Португалия - Примейра
|30-й тур
|0 : 2