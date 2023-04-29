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Фейеноорд - Бенфика 30 Июля прямая трансляция

Стадион: Де Кёйп (Фейеноорд) (Роттердам, Нидерланды), вместимость: 51117
30 Июля 2023 года в 17:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи
Фейеноорд
Бенфика

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фейеноорд - Бенфика, которое состоится 30 Июля 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Де Кёйп (Фейеноорд) (Роттердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фейеноорд
Роттердам, Нидерланды
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Главные тренеры
Нидерланды Арне Слот
История личных встреч
27.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Фейеноорд1 : 1
28.05.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 34-й тур Фейеноорд0 : 1
21.05.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 33-й тур 1 : 3Фейеноорд
14.05.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 32-й тур Фейеноорд3 : 0
07.05.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 31-й тур 0 : 2Фейеноорд
27.05.2023 Португалия - Примейра 34-й тур Бенфика3 : 0
21.05.2023 Португалия - Примейра 33-й тур 2 : 2Бенфика
13.05.2023 Португалия - Примейра 32-й тур 1 : 5Бенфика
06.05.2023 Португалия - Примейра 31-й тур Бенфика1 : 0
29.04.2023 Португалия - Примейра 30-й тур 0 : 2Бенфика

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