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ПСВ Эйндховен - Ноттингем Форест 30 Июля прямая трансляция

Стадион: Филипс (Эйндховен, Нидерланды), вместимость: 35119
30 Июля 2023 года в 19:30 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи
ПСВ Эйндховен
Ноттингем Форест

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСВ Эйндховен - Ноттингем Форест, которое состоится 30 Июля 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Филипс (Эйндховен, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
Ноттингем Форест
Ноттингем, Англия
Главные тренеры
Нидерланды Фред Рюттен (и.о.)
История личных встреч
22.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи ПСВ Эйндховен2 : 1
28.05.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 34-й тур 1 : 2ПСВ Эйндховен
21.05.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 33-й тур ПСВ Эйндховен3 : 3
14.05.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 32-й тур ПСВ Эйндховен2 : 1
06.05.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 31-й тур 0 : 1ПСВ Эйндховен
28.05.2023 Англия - Премьер-лига 38-й тур 1 : 1Ноттингем Форест
20.05.2023 Англия - Премьер-лига 37-й тур Ноттингем Форест1 : 0
13.05.2023 Англия - Премьер-лига 36-й тур 2 : 2Ноттингем Форест
08.05.2023 Англия - Премьер-лига 35-й тур Ноттингем Форест4 : 3
29.04.2023 Англия - Премьер-лига 34-й тур 2 : 1Ноттингем Форест

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