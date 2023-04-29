ПСВ Эйндховен - Ноттингем Форест 30 Июля прямая трансляция
Стадион: Филипс (Эйндховен, Нидерланды), вместимость: 35119
30 Июля 2023 года в 19:30 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСВ Эйндховен - Ноттингем Форест, которое состоится 30 Июля 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Филипс (Эйндховен, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
Ноттингем Форест
Ноттингем, Англия
Главные тренеры
|Фред Рюттен (и.о.)
История личных встреч
|22.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|28.05.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|1 : 2
|21.05.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|3 : 3
|14.05.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|2 : 1
|06.05.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 31-й тур
|0 : 1
|28.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|1 : 1
|20.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|1 : 0
|13.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|2 : 2
|08.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|4 : 3
|29.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|2 : 1