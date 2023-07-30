Челси - Фулхэм 30 Июля прямая трансляция
Стадион: Федэкс Филд (Лэндовер, Мэриленд, США), вместимость: 85000
30 Июля 2023 года в 21:45 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Челси - Фулхэм, которое состоится 30 Июля 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Федэкс Филд (Лэндовер, Мэриленд, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Челси
Лондон, Англия
Фулхэм
Лондон, Англия
Главные тренеры
|Маурисио Почеттино
|Марку Силва
История личных встреч
|03.02.2023
|Англия - Премьер-лига
|22-й тур
|0 : 0
|12.01.2023
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 1
|01.05.2021
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|2 : 0
|16.01.2021
|Англия - Премьер-лига
|19-й тур
|0 : 1
|03.03.2019
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|1 : 2
|02.12.2018
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|2 : 0
|01.03.2014
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|1 : 3
|21.09.2013
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|2 : 0
|17.04.2013
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|0 : 3
|28.11.2012
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|0 : 0
|27.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|23.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|4 : 3
|20.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|5 : 0
|28.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|1 : 1
|25.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|4 : 1
|28.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|2 : 1
|20.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|2 : 2
|13.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|0 : 2
|08.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|5 : 3
|03.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|1 : 0