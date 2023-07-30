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Челси - Фулхэм 30 Июля прямая трансляция

Стадион: Федэкс Филд (Лэндовер, Мэриленд, США), вместимость: 85000
30 Июля 2023 года в 21:45 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи
Челси
Фулхэм

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Челси - Фулхэм, которое состоится 30 Июля 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Федэкс Филд (Лэндовер, Мэриленд, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Челси
Лондон, Англия
Фулхэм
Лондон, Англия
Главные тренеры
Аргентина Маурисио Почеттино
Португалия Марку Силва
История личных встреч
03.02.2023 Англия - Премьер-лига 22-й тур Челси0 : 0Фулхэм
12.01.2023 Англия - Премьер-лига 7-й тур Фулхэм2 : 1Челси
01.05.2021 Англия - Премьер-лига 34-й тур Челси2 : 0Фулхэм
16.01.2021 Англия - Премьер-лига 19-й тур Фулхэм0 : 1Челси
03.03.2019 Англия - Премьер-лига 29-й тур Фулхэм1 : 2Челси
02.12.2018 Англия - Премьер-лига 14-й тур Челси2 : 0Фулхэм
01.03.2014 Англия - Премьер-лига 28-й тур Фулхэм1 : 3Челси
21.09.2013 Англия - Премьер-лига 5-й тур Челси2 : 0Фулхэм
17.04.2013 Англия - Премьер-лига 29-й тур Фулхэм0 : 3Челси
28.11.2012 Англия - Премьер-лига 14-й тур Челси0 : 0Фулхэм
27.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 1Челси
23.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Челси4 : 3
20.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Челси5 : 0
28.05.2023 Англия - Премьер-лига 38-й тур Челси1 : 1
25.05.2023 Англия - Премьер-лига 32-й тур 4 : 1Челси
28.05.2023 Англия - Премьер-лига 38-й тур 2 : 1Фулхэм
20.05.2023 Англия - Премьер-лига 37-й тур Фулхэм2 : 2
13.05.2023 Англия - Премьер-лига 36-й тур 0 : 2Фулхэм
08.05.2023 Англия - Премьер-лига 35-й тур Фулхэм5 : 3
03.05.2023 Англия - Премьер-лига 28-й тур 1 : 0Фулхэм

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