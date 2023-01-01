ЛНЗ Черкассы - Черноморец 30 Июля прямая трансляция
30 Июля 2023 года в 15:00 (+03:00). Украина - Премьер-лига, 1-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЛНЗ Черкассы - Черноморец, которое состоится 30 Июля 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина - Премьер-лига, 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ЛНЗ Черкассы
Черкассы
Черноморец
Одесса
Главные тренеры
|Роман Иосифович Григорчук
История личных встреч
|01.12.2021
|Кубок Украины
|1/8 финала
|0 : 2
|22.09.2021
|Кубок Украины
|3-й раунд
|2 : 1
|31.08.2021
|Кубок Украины
|2-й раунд
|2 : 1
|18.08.2021
|Кубок Украины
|1-й раунд
|1 : 0
|04.06.2023
|Украина - Премьер-лига
|30-й тур
|0 : 3
|29.05.2023
|Украина - Премьер-лига
|29-й тур
|1 : 3
|25.05.2023
|Украина - Премьер-лига
|28-й тур
|0 : 1
|20.05.2023
|Украина - Премьер-лига
|27-й тур
|0 : 1
|13.05.2023
|Украина - Премьер-лига
|26-й тур
|2 : 3