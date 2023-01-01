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ЛНЗ Черкассы - Черноморец 30 Июля прямая трансляция

30 Июля 2023 года в 15:00 (+03:00). Украина - Премьер-лига, 1-й тур
ЛНЗ Черкассы
Черноморец

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЛНЗ Черкассы - Черноморец, которое состоится 30 Июля 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина - Премьер-лига, 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ЛНЗ Черкассы
Черкассы
Черноморец
Одесса
Главные тренеры
Украина Роман Иосифович Григорчук
История личных встреч
01.12.2021 Кубок Украины 1/8 финала ЛНЗ Черкассы0 : 2
22.09.2021 Кубок Украины 3-й раунд ЛНЗ Черкассы2 : 1
31.08.2021 Кубок Украины 2-й раунд ЛНЗ Черкассы2 : 1
18.08.2021 Кубок Украины 1-й раунд ЛНЗ Черкассы1 : 0
04.06.2023 Украина - Премьер-лига 30-й тур 0 : 3Черноморец
29.05.2023 Украина - Премьер-лига 29-й тур Черноморец1 : 3
25.05.2023 Украина - Премьер-лига 28-й тур 0 : 1Черноморец
20.05.2023 Украина - Премьер-лига 27-й тур Черноморец0 : 1
13.05.2023 Украина - Премьер-лига 26-й тур 2 : 3Черноморец

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