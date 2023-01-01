Спартак М - Балтика 31 Июля прямая трансляция
Стадион: Открытие Банк Арена (Москва, Россия), вместимость: 45360
31 Июля 2023 года в 19:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 2-й тур
Главный судья: Павел Кукуян (Сочи, Россия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спартак М - Балтика, которое состоится 31 Июля 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Открытие Банк Арена (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Спартак М
Москва
Балтика
Калининград
Главные тренеры
|Гильермо Абаскаль
|Сергей Николаевич Игнашевич
История личных встреч
|29.06.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|3 : 2
|30.08.1998
|Чемпионат России Высший дивизион - 1998
|23-й тур
|1 : 1
|08.07.1998
|Чемпионат России Высший дивизион - 1998
|8-й тур
|3 : 0
|13.09.1997
|Чемпионат России Высшая лига - 1997
|27-й тур
|4 : 1
|17.05.1997
|Чемпионат России Высшая лига - 1997
|10-й тур
|1 : 1
|31.07.1996
|Чемпионат России Высшая лига - 1996
|20-й тур
|0 : 0
|10.03.1996
|Чемпионат России Высшая лига - 1996
|2-й тур
|1 : 0
|27.07.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа D
|1 : 2
|23.07.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|1-й тур
|3 : 2
|18.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|08.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 2
|08.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|26.07.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа C
|2 : 3
|23.07.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|1-й тур
|2 : 0
|15.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 5
|11.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|8 : 2
|06.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 1
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