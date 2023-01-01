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Спартак М - Балтика 31 Июля прямая трансляция

Стадион: Открытие Банк Арена (Москва, Россия), вместимость: 45360
31 Июля 2023 года в 19:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 2-й тур
Главный судья: Павел Кукуян (Сочи, Россия);
Спартак МБалтика

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спартак М - Балтика, которое состоится 31 Июля 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Открытие Банк Арена (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спартак М
Москва
Балтика
Калининград
Главные тренеры
Испания Гильермо Абаскаль
Россия Сергей Николаевич Игнашевич
История личных встреч
29.06.2022 Товарищеские матчи (клубы) - 2022 Товарищеские матчи Спартак М3 : 2Балтика
30.08.1998 Чемпионат России Высший дивизион - 1998 23-й тур Балтика1 : 1Спартак М
08.07.1998 Чемпионат России Высший дивизион - 1998 8-й тур Спартак М3 : 0Балтика
13.09.1997 Чемпионат России Высшая лига - 1997 27-й тур Спартак М4 : 1Балтика
17.05.1997 Чемпионат России Высшая лига - 1997 10-й тур Балтика1 : 1Спартак М
31.07.1996 Чемпионат России Высшая лига - 1996 20-й тур Спартак М0 : 0Балтика
10.03.1996 Чемпионат России Высшая лига - 1996 2-й тур Балтика1 : 0Спартак М
27.07.2023 Фонбет Кубок России Группа D 1 : 2Спартак М
23.07.2023 МИР Российская Премьер-лига 1-й тур Спартак М3 : 2
18.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Спартак М2 : 0
08.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Спартак М0 : 2
08.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Спартак М1 : 1
26.07.2023 Фонбет Кубок России Группа C 2 : 3Балтика
23.07.2023 МИР Российская Премьер-лига 1-й тур 2 : 0Балтика
15.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 0 : 5Балтика
11.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Балтика8 : 2
06.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 0 : 1Балтика
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«Спартак» стал сильнее. Но достаточно ли?Состав здорово обновился, но нужны ещё трансферы Чего ждать от «Спартака» в новом сезоне. Команду не зря называют претендентом на титул 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура РПЛ: «Спартак» — «Балтика». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.

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