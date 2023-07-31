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Алания - КАМАЗ 31 Июля прямая трансляция

Стадион: Ахмат-Арена (Грозный, Россия), вместимость: 30597
31 Июля 2023 года в 17:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 3-й тур
Главный судья: Николай Волошин (Смоленск, Россия);
Алания
КАМАЗ

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алания - КАМАЗ, которое состоится 31 Июля 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Ахмат-Арена (Грозный, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Алания
Владикавказ
КАМАЗ
Набережные Челны
Главные тренеры
Россия Олег Петрович Василенко
Россия Ильдар Раушанович Ахметзянов
История личных встреч
02.04.2023 Россия - Мелбет Первая лига 25-й тур КАМАЗ1 : 0Алания
11.09.2022 Россия - Мелбет Первая лига 9-й тур Алания4 : 2КАМАЗ
21.05.2022 ФНЛ - Первый дивизион 38-й тур Алания3 : 2КАМАЗ
10.07.2021 ФНЛ - Первый дивизион 1-й тур КАМАЗ1 : 1Алания
24.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 2-й тур Алания1 : 0
17.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 1-й тур 1 : 1Алания
25.06.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 2 : 1Алания
03.06.2023 Россия - Мелбет Первая лига 34-й тур 1 : 2Алания
26.05.2023 Россия - Мелбет Первая лига 33-й тур Алания3 : 1
23.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 2-й тур КАМАЗ2 : 0
16.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 1-й тур 2 : 0КАМАЗ
04.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 5 : 1КАМАЗ
03.06.2023 Россия - Мелбет Первая лига 34-й тур КАМАЗ0 : 2
27.05.2023 Россия - Мелбет Первая лига 33-й тур 0 : 1КАМАЗ

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