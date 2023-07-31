Алания - КАМАЗ 31 Июля прямая трансляция
Стадион: Ахмат-Арена (Грозный, Россия), вместимость: 30597
31 Июля 2023 года в 17:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 3-й тур
Главный судья: Николай Волошин (Смоленск, Россия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алания - КАМАЗ, которое состоится 31 Июля 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Ахмат-Арена (Грозный, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Алания
Владикавказ
КАМАЗ
Набережные Челны
Главные тренеры
|Олег Петрович Василенко
|Ильдар Раушанович Ахметзянов
История личных встреч
|02.04.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|25-й тур
|1 : 0
|11.09.2022
|Россия - Мелбет Первая лига
|9-й тур
|4 : 2
|21.05.2022
|ФНЛ - Первый дивизион
|38-й тур
|3 : 2
|10.07.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|1-й тур
|1 : 1
|24.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|2-й тур
|1 : 0
|17.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|1-й тур
|1 : 1
|25.06.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|03.06.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|34-й тур
|1 : 2
|26.05.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|33-й тур
|3 : 1
|23.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|2-й тур
|2 : 0
|16.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|1-й тур
|2 : 0
|04.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|5 : 1
|03.06.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|34-й тур
|0 : 2
|27.05.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|33-й тур
|0 : 1