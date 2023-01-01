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Манчестер Юнайтед - Боруссия Д 31 Июля прямая трансляция

Стадион: Эллиджиант (Лас-Вегас, США), вместимость: 65000
31 Июля 2023 года в 04:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи
Манчестер Юнайтед
Боруссия Д

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Юнайтед - Боруссия Д, которое состоится 31 Июля 2023 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Эллиджиант (Лас-Вегас, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Главные тренеры
Нидерланды Эрик тен Хаг
Германия Эдин Терзич
История личных встреч
22.07.2016 Международный кубок чемпионов - 2016 Китай Манчестер Юнайтед1 : 4Боруссия Д
27.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 2 : 0Манчестер Юнайтед
26.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Манчестер Юнайтед1 : 3
23.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 0 : 2 3 : 5Манчестер Юнайтед
19.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Манчестер Юнайтед1 : 0
12.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Манчестер Юнайтед2 : 0
28.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 0 : 6Боруссия Д
22.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 2Боруссия Д
19.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 2 : 3Боруссия Д
12.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 0 : 7Боруссия Д
27.05.2023 Германия - Бундеслига 34-й тур Боруссия Д2 : 2

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