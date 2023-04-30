Панатинаикос - Днепр-1 01 Августа прямая трансляция
Стадион: Апостолос Николаидис (Афины, Греция), вместимость: 16620
01 Августа 2023 года в 20:30 (+03:00). Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Панатинаикос - Днепр-1, которое состоится 01 Августа 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Апостолос Николаидис (Афины, Греция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Панатинаикос
Афины, Греция
Днепр-1
Днепр, Украина
Главные тренеры
|Иван Йованович
|Александр Кучер
История личных встреч
|25.07.2023
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 3
|25.07.2023
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 3
|14.05.2023
|Греция - Суперлига
|Плей-офф чемпионов. 36-й тур
|1 : 1
|08.05.2023
|Греция - Суперлига
|Плей-офф чемпионов. 35-й тур
|1 : 0
|03.05.2023
|Греция - Суперлига
|Плей-офф чемпионов. 34-й тур
|1 : 1
|30.04.2023
|Греция - Суперлига
|Плей-офф чемпионов. 33-й тур
|0 : 0
|25.07.2023
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 3
|04.06.2023
|Украина - Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 0
|28.05.2023
|Украина - Премьер-лига
|29-й тур
|3 : 0
|24.05.2023
|Украина - Премьер-лига
|28-й тур
|1 : 2
|19.05.2023
|Украина - Премьер-лига
|27-й тур
|2 : 1