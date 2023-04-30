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Панатинаикос - Днепр-1 01 Августа прямая трансляция

Стадион: Апостолос Николаидис (Афины, Греция), вместимость: 16620
01 Августа 2023 года в 20:30 (+03:00). Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
Панатинаикос
Днепр-1

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Панатинаикос - Днепр-1, которое состоится 01 Августа 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Апостолос Николаидис (Афины, Греция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Панатинаикос
Афины, Греция
Днепр-1
Днепр, Украина
Главные тренеры
Сербия Иван Йованович
Украина Александр Кучер
История личных встреч
25.07.2023 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Днепр-11 : 3Панатинаикос
25.07.2023 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Днепр-11 : 3Панатинаикос
14.05.2023 Греция - Суперлига Плей-офф чемпионов. 36-й тур Панатинаикос1 : 1
08.05.2023 Греция - Суперлига Плей-офф чемпионов. 35-й тур 1 : 0Панатинаикос
03.05.2023 Греция - Суперлига Плей-офф чемпионов. 34-й тур Панатинаикос1 : 1
30.04.2023 Греция - Суперлига Плей-офф чемпионов. 33-й тур Панатинаикос0 : 0
25.07.2023 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Днепр-11 : 3Панатинаикос
04.06.2023 Украина - Премьер-лига 30-й тур Днепр-11 : 0
28.05.2023 Украина - Премьер-лига 29-й тур 3 : 0Днепр-1
24.05.2023 Украина - Премьер-лига 28-й тур Днепр-11 : 2
19.05.2023 Украина - Премьер-лига 27-й тур Днепр-12 : 1

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