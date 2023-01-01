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Олимпия Л - Лудогорец 01 Августа прямая трансляция

Стадион: Стожице (Любляна, Словения), вместимость: 16038
01 Августа 2023 года в 21:00 (+03:00). Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
Олимпия Л
Лудогорец

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Олимпия Л - Лудогорец, которое состоится 01 Августа 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Стожице (Любляна, Словения). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Олимпия Л
Любляна, Словения
Лудогорец
Разград, Болгария
Главные тренеры
Португалия Жоау Энрикеш
История личных встреч
26.07.2023 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Лудогорец1 : 1Олимпия Л
26.07.2023 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Лудогорец1 : 1Олимпия Л
19.07.2023 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 2-й матч 1 : 2Олимпия Л
11.07.2023 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Олимпия Л2 : 1
28.07.2022 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 2-й матч Олимпия Л2 : 0 2 : 4
21.07.2022 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч 3 : 1Олимпия Л
26.07.2023 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Лудогорец1 : 1Олимпия Л
22.07.2023 Болгария - Первая лига Первая лига. 2-й тур Лудогорец5 : 0
19.07.2023 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 2-й матч Лудогорец4 : 0
14.07.2023 Болгария - Первая лига Первая лига. 1-й тур 3 : 1Лудогорец
11.07.2023 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 1-й матч 2 : 0Лудогорец

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