Олимпия Л - Лудогорец 01 Августа прямая трансляция
Стадион: Стожице (Любляна, Словения), вместимость: 16038
01 Августа 2023 года в 21:00 (+03:00). Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Олимпия Л - Лудогорец, которое состоится 01 Августа 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Стожице (Любляна, Словения). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Олимпия Л
Любляна, Словения
Лудогорец
Разград, Болгария
Главные тренеры
|Жоау Энрикеш
История личных встреч
|26.07.2023
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 1
|26.07.2023
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 1
|19.07.2023
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 2
|11.07.2023
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 1
|28.07.2022
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|2 : 0 2 : 4
|21.07.2022
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|3 : 1
|26.07.2023
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 1
|22.07.2023
|Болгария - Первая лига
|Первая лига. 2-й тур
|5 : 0
|19.07.2023
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|4 : 0
|14.07.2023
|Болгария - Первая лига
|Первая лига. 1-й тур
|3 : 1
|11.07.2023
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 0