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БАТЭ - Арис 01 Августа прямая трансляция

Стадион: Вароши (Мезёкёвешд, Венгрия), вместимость: 5020
01 Августа 2023 года в 21:00 (+03:00). Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
БАТЭ
Арис

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между БАТЭ - Арис, которое состоится 01 Августа 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Вароши (Мезёкёвешд, Венгрия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
БАТЭ
Борисов, Беларусь
Арис
Лимасол, Кипр
Главные тренеры
Беларусь Александр Сергеевич Михайлов
Беларусь Кирилл Петрович Альшевский
Беларусь Алексей Николаевич Шпилевский
История личных встреч
26.07.2023 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Арис6 : 2БАТЭ
26.07.2023 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Арис6 : 2БАТЭ
18.07.2023 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 2-й матч БАТЭ2 : 0
11.07.2023 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 1-й матч 1 : 1БАТЭ
06.07.2023 Беларусь - Высшая лига 15-й тур БАТЭ2 : 0
01.07.2023 Беларусь - Высшая лига 14-й тур 0 : 1БАТЭ
26.07.2023 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Арис6 : 2БАТЭ
27.05.2023 Кипр - Первый дивизион Плей-офф чемпионов. 36-й тур 4 : 3Арис
20.05.2023 Кипр - Первый дивизион Плей-офф чемпионов. 35-й тур Арис1 : 0
14.05.2023 Кипр - Первый дивизион Плей-офф чемпионов. 34-й тур Арис2 : 0
06.05.2023 Кипр - Первый дивизион Плей-офф чемпионов. 33-й тур 1 : 1Арис

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