БАТЭ - Арис 01 Августа прямая трансляция
Стадион: Вароши (Мезёкёвешд, Венгрия), вместимость: 5020
01 Августа 2023 года в 21:00 (+03:00). Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между БАТЭ - Арис, которое состоится 01 Августа 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Вароши (Мезёкёвешд, Венгрия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
БАТЭ
Борисов, Беларусь
Арис
Лимасол, Кипр
Главные тренеры
|Александр Сергеевич Михайлов
|Кирилл Петрович Альшевский
|Алексей Николаевич Шпилевский
История личных встреч
|26.07.2023
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|6 : 2
|26.07.2023
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|6 : 2
|18.07.2023
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|2 : 0
|11.07.2023
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 1
|06.07.2023
|Беларусь - Высшая лига
|15-й тур
|2 : 0
|01.07.2023
|Беларусь - Высшая лига
|14-й тур
|0 : 1
|26.07.2023
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|6 : 2
|27.05.2023
|Кипр - Первый дивизион
|Плей-офф чемпионов. 36-й тур
|4 : 3
|20.05.2023
|Кипр - Первый дивизион
|Плей-офф чемпионов. 35-й тур
|1 : 0
|14.05.2023
|Кипр - Первый дивизион
|Плей-офф чемпионов. 34-й тур
|2 : 0
|06.05.2023
|Кипр - Первый дивизион
|Плей-офф чемпионов. 33-й тур
|1 : 1