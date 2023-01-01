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Слован Бр - Зриньски 01 Августа прямая трансляция

01 Августа 2023 года в 21:30 (+03:00). Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
Слован Бр
Зриньски

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Слован Бр - Зриньски, которое состоится 01 Августа 2023 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Слован Бр
Братислава, Словакия
Зриньски
Мостар, Босния и Герцеговина
Главные тренеры
Словакия Владимир Вайсс
Хорватия Крунослав Рендулич
История личных встреч
25.07.2023 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Зриньски0 : 1Слован Бр
25.08.2022 Лига конференций Раунд плей-офф. 2-й матч Слован Бр2 : 1 6 : 5Зриньски
18.08.2022 Лига конференций Раунд плей-офф. 1-й матч Зриньски1 : 0Слован Бр
21.07.2009 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 2-й матч Слован Бр4 : 0Зриньски
15.07.2009 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Зриньски1 : 0Слован Бр
25.07.2023 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Зриньски0 : 1Слован Бр
19.07.2023 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 2-й матч 0 : 2Слован Бр
12.07.2023 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Слован Бр1 : 1
16.03.2023 Лига конференций 1/8 финала. 2-й матч Слован Бр2 : 2 1 : 4
09.03.2023 Лига конференций 1/8 финала. 1-й матч 2 : 2Слован Бр
25.07.2023 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Зриньски0 : 1Слован Бр
18.07.2023 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 2-й матч Зриньски2 : 3 4 : 3
11.07.2023 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 1-й матч 0 : 1Зриньски
28.05.2023 Босния и Герцеговина - Премьер-лига 33-й тур 3 : 0Зриньски
21.05.2023 Босния и Герцеговина - Премьер-лига 32-й тур Зриньски2 : 1

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