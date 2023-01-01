Слован Бр - Зриньски 01 Августа прямая трансляция
01 Августа 2023 года в 21:30 (+03:00). Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Слован Бр - Зриньски, которое состоится 01 Августа 2023 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Слован Бр
Братислава, Словакия
Зриньски
Мостар, Босния и Герцеговина
Главные тренеры
|Владимир Вайсс
|Крунослав Рендулич
История личных встреч
|25.07.2023
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 1
|25.08.2022
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|2 : 1 6 : 5
|18.08.2022
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|1 : 0
|21.07.2009
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|4 : 0
|15.07.2009
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 0
|25.07.2023
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 1
|19.07.2023
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|0 : 2
|12.07.2023
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 1
|16.03.2023
|Лига конференций
|1/8 финала. 2-й матч
|2 : 2 1 : 4
|09.03.2023
|Лига конференций
|1/8 финала. 1-й матч
|2 : 2
|25.07.2023
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 1
|18.07.2023
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|2 : 3 4 : 3
|11.07.2023
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 1
|28.05.2023
|Босния и Герцеговина - Премьер-лига
|33-й тур
|3 : 0
|21.05.2023
|Босния и Герцеговина - Премьер-лига
|32-й тур
|2 : 1