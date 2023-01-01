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Зимбру - Фенербахче 01 Августа прямая трансляция

Стадион: Зимбру (Кишинёв, Молдавия), вместимость: 10500
01 Августа 2023 года в 20:30 (+03:00). Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
Зимбру
Фенербахче

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зимбру - Фенербахче, которое состоится 01 Августа 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Зимбру (Кишинёв, Молдавия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Зимбру
Кишинёв, Молдавия
Фенербахче
Стамбул, Турция
Главные тренеры
Португалия Жорже Фернанду Пинейру де Жезуз
История личных встреч
26.07.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Фенербахче5 : 0Зимбру
26.07.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Фенербахче5 : 0Зимбру
20.07.2023 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 2-й матч Зимбру1 : 0
13.07.2023 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 1-й матч 1 : 1Зимбру
21.07.2016 Лига Европы 2-й квалификационный раунд. 2-й матч 5 : 0Зимбру
14.07.2016 Лига Европы 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Зимбру2 : 2
26.07.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Фенербахче5 : 0Зимбру
15.07.2023 Кубок PARI Премьер 0 : 1Фенербахче
12.07.2023 Кубок PARI Премьер Фенербахче1 : 3
09.07.2023 Кубок PARI Премьер 0 : 0 4 : 3Фенербахче
07.06.2023 Турция - Суперлига 38-й тур Фенербахче3 : 0 Т

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