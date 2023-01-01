Зимбру - Фенербахче 01 Августа прямая трансляция
Стадион: Зимбру (Кишинёв, Молдавия), вместимость: 10500
01 Августа 2023 года в 20:30 (+03:00). Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зимбру - Фенербахче, которое состоится 01 Августа 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Зимбру (Кишинёв, Молдавия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Зимбру
Кишинёв, Молдавия
Фенербахче
Стамбул, Турция
Главные тренеры
|Жорже Фернанду Пинейру де Жезуз
История личных встреч
|26.07.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|5 : 0
|26.07.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|5 : 0
|20.07.2023
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 0
|13.07.2023
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 1
|21.07.2016
|Лига Европы
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|5 : 0
|14.07.2016
|Лига Европы
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 2
|26.07.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|5 : 0
|15.07.2023
|Кубок PARI Премьер
|0 : 1
|12.07.2023
|Кубок PARI Премьер
|1 : 3
|09.07.2023
|Кубок PARI Премьер
|0 : 0 4 : 3
|07.06.2023
|Турция - Суперлига
|38-й тур
|3 : 0 Т