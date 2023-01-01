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Свифт Эсперанж - ТНС 01 Августа прямая трансляция

Стадион: Стад де Люксембург (Люксембург, Люксембург), вместимость: 9386
01 Августа 2023 года в 21:00 (+03:00). Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
Свифт Эсперанж
ТНС

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Свифт Эсперанж - ТНС, которое состоится 01 Августа 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Стад де Люксембург (Люксембург, Люксембург). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Свифт Эсперанж
Эсперанж, Люксембург
ТНС
Лансантфрейд, Уэльс
Главные тренеры
Португалия Карлуш Мануэл Фангейру Суареш
Англия Крэйг Харрисон
История личных встреч
25.07.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч ТНС1 : 1Свифт Эсперанж
25.07.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч ТНС1 : 1Свифт Эсперанж
19.07.2023 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 2-й матч Свифт Эсперанж0 : 2
12.07.2023 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 1-й матч 1 : 1Свифт Эсперанж
15.07.2021 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 2-й матч Свифт Эсперанж1 : 1
08.07.2021 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 1-й матч 1 : 0Свифт Эсперанж
25.07.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч ТНС1 : 1Свифт Эсперанж
18.07.2023 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 2-й матч ТНС0 : 2
12.07.2023 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 1-й матч 3 : 1ТНС
26.07.2022 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 2-й матч ТНС0 : 0
21.07.2022 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч 2 : 0ТНС

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