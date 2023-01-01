Партизани - Атлетик Клуб Эскальдес 01 Августа прямая трансляция
Стадион: Эйр Албания (Тирана, Албания), вместимость: 22000
01 Августа 2023 года в 21:45 (+03:00). Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Партизани - Атлетик Клуб Эскальдес, которое состоится 01 Августа 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Эйр Албания (Тирана, Албания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Партизани
Тирана, Албания
Атлетик Клуб Эскальдес
Эскальдес-Энгордань, Андорра
Главные тренеры
|Зоран Зекич
|Федерико Бессоне Луна
История личных встреч
|25.07.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 1
|25.07.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 1
|18.07.2023
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|2 : 0
|11.07.2023
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 1
|14.07.2022
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|0 : 1 4 : 5
|07.07.2022
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 1
|25.07.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 1
|27.06.2023
|Лига чемпионов
|Предварительный раунд. 1/2 финала
|0 : 3
|14.07.2022
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|0 : 1 ДВ
|05.07.2022
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 1