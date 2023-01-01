Будучность - Струга 01 Августа прямая трансляция
Стадион: Под Горицом (Подгорица, Черногория), вместимость: 15230
01 Августа 2023 года в 22:00 (+03:00). Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Будучность - Струга, которое состоится 01 Августа 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Под Горицом (Подгорица, Черногория). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Будучность
Подгорица, Черногория
Струга
Струга, Северная Македония
Главные тренеры
|Миодраг Джудович
|Шпетим Дуро
История личных встреч
|26.07.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 0
|26.07.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 0
|22.07.2023
|Черногория - Первая лига
|1-й тур
|2 : 1
|30.06.2023
|Лига чемпионов
|Предварительный раунд. Финал
|0 : 5
|27.06.2023
|Лига чемпионов
|Предварительный раунд. 1/2 финала
|0 : 3
|25.05.2023
|Черногория - Первая лига
|36-й тур
|0 : 1
|26.07.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 0
|18.07.2023
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 2
|11.07.2023
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 0
|15.07.2021
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 4
|08.07.2021
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 1