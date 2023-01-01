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Будучность - Струга 01 Августа прямая трансляция

Стадион: Под Горицом (Подгорица, Черногория), вместимость: 15230
01 Августа 2023 года в 22:00 (+03:00). Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
Будучность
Струга

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Будучность - Струга, которое состоится 01 Августа 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Под Горицом (Подгорица, Черногория). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Будучность
Подгорица, Черногория
Струга
Струга, Северная Македония
Главные тренеры
Черногория Миодраг Джудович
Албания Шпетим Дуро
История личных встреч
26.07.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Струга1 : 0Будучность
26.07.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Струга1 : 0Будучность
22.07.2023 Черногория - Первая лига 1-й тур 2 : 1Будучность
30.06.2023 Лига чемпионов Предварительный раунд. Финал Будучность0 : 5
27.06.2023 Лига чемпионов Предварительный раунд. 1/2 финала 0 : 3Будучность
25.05.2023 Черногория - Первая лига 36-й тур 0 : 1Будучность
26.07.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Струга1 : 0Будучность
18.07.2023 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 2-й матч Струга1 : 2
11.07.2023 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 1-й матч 0 : 0Струга
15.07.2021 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 2-й матч Струга1 : 4
08.07.2021 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 1-й матч 1 : 1Струга

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